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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Первые украинские военные, прошедшие обучение в Великобритании, уже выполняют боевые задачи в Украине – Генштаб ВСУ

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Часть бойцов ВСУ после обучения в Великобритании уже отправились на передовую
Часть бойцов ВСУ после обучения в Великобритании уже отправились на передовую
Фото: president.gov.ua

На полигонах Великобритании уже прошли обучение 2,4 тыс. украинских военнослужащих, рассказал 11 августа на брифинге в медиацентре "Украина", который транслировало в YouTube агентство "Укринформ", заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"В настоящее время уже подготовлено 2,4 тыс. военнослужащих первой очереди, продолжается подготовка еще 2,4 тыс. военнослужащих, а также запланировано отправить на обучение еще почти 5 тыс. военнослужащих", – сказал он.

Громов подчеркнул, что первые украинские военнослужащие, прошедшие соответствующее обучение, уже успешно выполняют боевые задания в составе бригад Вооруженных сил Украины.

Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину премьер-министр Борис Джонсон. 

Она предполагает обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. В рамках программы в ближайшие месяцы будет обучено до 10 тыс. украинцев, сообщали в июле в британском правительстве. 

Украинские солдаты проходят обучение на объектах минобороны США на северо-западе, юго-западе и юго-востоке Великобритании. В программе примут участие более 1 тыс. британских военнослужащих.

Контекст:

Первую группу украинских солдат в Великобритании посещали Джонсон и министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

4 августа Канада присоединилась к инициативе Великобритании и планирует направить до 225 своих инструкторов для обучения ВСУ в рамках миссии UNIFIER.

7 августа в правительстве Швеции заявили, что вооруженные силы страны направят в Великобританию до 120 инструкторов в период с 12 августа по 31 декабря для проведения базовой военной подготовки граждан Украины.

8 июля Финляндия объявила о том, что также присоединяется к программе обучения украинских военных.

Теги: Украина, НАТО, Великобритания, Швеция, Генштаб ВСУ, военные, Укринформ, Вооруженные силы Украины, Финляндия, военные учения, Борис Джонсон, Минобороны, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, военнослужащий, Бен Уоллес, брифинг, UNIFIER, Алексей Громов
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