Первые украинские военные, прошедшие обучение в Великобритании, уже выполняют боевые задачи в Украине – Генштаб ВСУ

"В настоящее время уже подготовлено 2,4 тыс. военнослужащих первой очереди, продолжается подготовка еще 2,4 тыс. военнослужащих, а также запланировано отправить на обучение еще почти 5 тыс. военнослужащих", – сказал он.
Громов подчеркнул, что первые украинские военнослужащие, прошедшие соответствующее обучение, уже успешно выполняют боевые задания в составе бригад Вооруженных сил Украины.
Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину премьер-министр Борис Джонсон.
Она предполагает обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. В рамках программы в ближайшие месяцы будет обучено до 10 тыс. украинцев, сообщали в июле в британском правительстве.
Украинские солдаты проходят обучение на объектах минобороны США на северо-западе, юго-западе и юго-востоке Великобритании. В программе примут участие более 1 тыс. британских военнослужащих.
Первую группу украинских солдат в Великобритании посещали Джонсон и министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
4 августа Канада присоединилась к инициативе Великобритании и планирует направить до 225 своих инструкторов для обучения ВСУ в рамках миссии UNIFIER.
7 августа в правительстве Швеции заявили, что вооруженные силы страны направят в Великобританию до 120 инструкторов в период с 12 августа по 31 декабря для проведения базовой военной подготовки граждан Украины.
8 июля Финляндия объявила о том, что также присоединяется к программе обучения украинских военных.