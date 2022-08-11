Первые украинские военные, прошедшие обучение в Великобритании, уже выполняют боевые задачи в Украине – Генштаб ВСУ

Часть бойцов ВСУ после обучения в Великобритании уже отправились на передовую Фото: president.gov.ua

"В настоящее время уже подготовлено 2,4 тыс. военнослужащих первой очереди, продолжается подготовка еще 2,4 тыс. военнослужащих, а также запланировано отправить на обучение еще почти 5 тыс. военнослужащих", – сказал он.

Громов подчеркнул, что первые украинские военнослужащие, прошедшие соответствующее обучение, уже успешно выполняют боевые задания в составе бригад Вооруженных сил Украины.

Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину премьер-министр Борис Джонсон.

Она предполагает обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. В рамках программы в ближайшие месяцы будет обучено до 10 тыс. украинцев, сообщали в июле в британском правительстве.

Украинские солдаты проходят обучение на объектах минобороны США на северо-западе, юго-западе и юго-востоке Великобритании. В программе примут участие более 1 тыс. британских военнослужащих.