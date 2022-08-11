13 тыс. белорусских военных согласились воевать против Украины – Генштаб ВСУ

"В общем, по имеющимся данным, Россия продолжает втягивать Беларусь в полномасштабную войну против Украины. По предварительным данным, до 13 тыс. человек из числа действующих и бывших военных подразделений белорусских сил специальных операций, а также ОМОНа подписали согласие на участие в войне против Украины", – заявил Громов.

По его словам, главной мотивацией для белорусов является материальное вознаграждение за участие в полномасштабной войне, поскольку "никакого идеологического фундамента в действиях оккупантов нет и никто не верит в денацификацию".