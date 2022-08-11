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ВОЙНА В УКРАИНЕ

13 тыс. белорусских военных согласились воевать против Украины – Генштаб ВСУ

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Россия продолжает втягивать Беларусь в войну против Украины, отмечают в Генштабе ВСУ
Россия продолжает втягивать Беларусь в войну против Украины, отмечают в Генштабе ВСУ
Фото: EPA

Вдоль государственной границы Украины развернуты и выполняют задачи в приграничных с Украиной районах шесть батальонов вооруженных сил Беларуси. Об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов рассказал 11 августа на брифинге в медиацентре "Украина", который транслировало в YouTube агентство "Укринформ".

"В общем, по имеющимся данным, Россия продолжает втягивать Беларусь в полномасштабную войну против Украины. По предварительным данным, до 13 тыс. человек из числа действующих и бывших военных подразделений белорусских сил специальных операций, а также ОМОНа подписали согласие на участие в войне против Украины", – заявил Громов.

По его словам, главной мотивацией для белорусов является материальное вознаграждение за участие в полномасштабной войне, поскольку "никакого идеологического фундамента в действиях оккупантов нет и никто не верит в денацификацию".

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину.

4 августа Генеральный штаб ВСУ сообщал, что Беларусь провела проверку боевой готовности сил специальных операций. Кроме того, на белорусских полигонах уже более двух месяцев подряд непрерывно проходят военные учения. На данный момент они продлены до 13 августа.

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