Подоляк – россиянам о взрывах на аэродромах в Крыму и Беларуси: Это предупреждение свыше. Забудьте об Украине, снимите форму и уходите

"Забудьте об Украине, снимите форму и уходите. Ни в оккупированном Крыму, ни в оккупированной Беларуси вы не сможете чувствовать себя в безопасности. Карма найдет повсюду", – написал он.
Епідемію технічних аварій на військових аеродромах у Криму та Білорусі ru-військовим варто розглядати як застереження згори: забудьте про Україну, зніміть форму та йдіть. Ані в окупованому Криму, ані в окупованій Білорусі ви не зможете почуватися в безпеці. Карма знайде всюди.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 11, 2022
В Гомельской области (Беларусь) в районе аэродрома Зябровка (по данным ВСУ, находится под полным российским контролем) в ночь с 10-го на 11 августа было зафиксировано около восьми "вспышек".
Утром 11 августа пресс-служба минобороны Беларуси сообщила в Telegram, что около 23.00 накануне во время контрольного пробега одной из единиц техники после замены двигателя произошло возгорание, пострадавших нет.
9 августа на военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке вблизи Сак во временно оккупированном Крыму произошли взрывы. В минобороны РФ заявили, что произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов", и подчеркнули, что "никакого огневого воздействия" по аэродрому не было. Российские СМИ со ссылкой на источник в министерстве сообщили, что причиной взрывов якобы стало нарушение правил пожарной безопасности.
Украина свою причастность к взрывам отрицает. "Мы здесь при чем? Это, возможно, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри вооруженных сил РФ", – заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Минобороны Украины напомнило "о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", призвало сохранять спокойствие и верить Вооруженным силам Украины.
После взрывов в Новофедоровке Генштаб ВСУ сообщил о том, что оккупанты потеряли девять самолетов, что подтвердили и в Воздушных силах ВСУ. Позднее ВС ВСУ допустили, что на аэродроме могло быть уничтожено и повреждено более девяти самолетов ВКС РФ.