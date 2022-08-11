Подоляк – россиянам о взрывах на аэродромах в Крыму и Беларуси: Это предупреждение свыше. Забудьте об Украине, снимите форму и уходите

Подоляк считает, что взрывы в Зябровке и Новофедоровке имеют кармический характер Фото: president.gov.ua

"Забудьте об Украине, снимите форму и уходите. Ни в оккупированном Крыму, ни в оккупированной Беларуси вы не сможете чувствовать себя в безопасности. Карма найдет повсюду", – написал он.

Епідемію технічних аварій на військових аеродромах у Криму та Білорусі ru-військовим варто розглядати як застереження згори: забудьте про Україну, зніміть форму та йдіть. Ані в окупованому Криму, ані в окупованій Білорусі ви не зможете почуватися в безпеці. Карма знайде всюди. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 11, 2022

В Гомельской области (Беларусь) в районе аэродрома Зябровка (по данным ВСУ, находится под полным российским контролем) в ночь с 10-го на 11 августа было зафиксировано около восьми "вспышек".

Утром 11 августа пресс-служба минобороны Беларуси сообщила в Telegram, что около 23.00 накануне во время контрольного пробега одной из единиц техники после замены двигателя произошло возгорание, пострадавших нет.