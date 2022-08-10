РФ не обвиняет Украину во взрывах в Крыму, чтобы не признавать бессилие своей ПВО – Институт исследования войны

В ISW считают неправдивой официальную версию российской стороны о "случайном пожаре", однако не исключают, что причинами взрывов могли стать диверсии или дальнобойный ракетный удар.
Также эксперты предполагают, что Украина могла модифицировать свои ракеты "Нептун" для ударов по наземным целям, однако пока у них нет никаких доказательств этой версии.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.
В 2022 году российская армия открыто вторглась на материковую часть Украины в том числе с полуострова. Она продолжает поставлять из Крыма боевую технику, наносить удары по украинским объектам и использовать крымские аэродромы для вылетов боевой авиации.
9 августа на военном аэродроме в Новофедоровке вблизи Сак произошли взрывы. В минобороны РФ заявили, что произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов", и подчеркнули, что "никакого огневого воздействия" по аэродрому не было. Российские СМИ со ссылкой на источник в министерстве сообщили, что причиной взрывов якобы стало нарушение правил пожарной безопасности.
Оккупанты заявили об одном погибшем и девяти пострадавших вследствие происшествия.
Украина свою причастность к взрывам отрицает. "Мы здесь при чем? Это, возможно, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри вооруженных сил РФ", – заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Минобороны Украины напомнило "о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", призвало сохранять спокойствие и верить Вооруженным силам Украины.