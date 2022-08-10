РФ не обвиняет Украину во взрывах в Крыму, чтобы не признавать бессилие своей ПВО – Институт исследования войны

Эксперты ISW не исключают, что Украина могла модифицировать свои ракеты "Нептун" для ударов по наземным целям в Крыму Фото: ЕРА

В ISW считают неправдивой официальную версию российской стороны о "случайном пожаре", однако не исключают, что причинами взрывов могли стать диверсии или дальнобойный ракетный удар.

Также эксперты предполагают, что Украина могла модифицировать свои ракеты "Нептун" для ударов по наземным целям, однако пока у них нет никаких доказательств этой версии.

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