После взрывов в Крыму украинские компании начали планировать возвращение на полуостров. К флешмобу присоединились "Укрпошта", "ПриватБанк" и полиция

Шуточную кампанию 9 августа запустил украинский интернет-магазин и маркетплейс Rozetka.
Компания в Twitter опубликовала фотографию одного из символов Крыма – замка "Ласточкино гнездо" – прифотошопила на нем вывеску Rozetka и написала "Чур, наше место".
Хєй, @allo , @citrus__ua , @ukrposhta , @_novaposhta_ , @atb_market_tm , @TwiyKyivstar , цур наше місце * pic.twitter.com/F6h3Z9WjDW— Rozetka (@rozetka_ua) August 9, 2022
Rozetka тегнула другие компании, призвав присоединиться к флешмобу.
Компания "АТБ-Маркет" зарезервировала место под супермаркет на первом этаже.
@rozetka_ua добре, а ми своє резервуємо на першому поверсі * @allo , @citrus__ua , @ukrposhta , @_novaposhta_ @TwiyKyivstar Приєднуйтесь! pic.twitter.com/XNzkM24JgH— АТБ-маркет (@atb_market_tm) August 9, 2022
"Новая почта" решила разместить почтомат на улице, рядом с входом в магазин АТБ.
А як ще без поштомату? Треба хоч одненький * pic.twitter.com/Ac43F1IzG4— Nova Poshta (@NP_official_ua) August 9, 2022
Оператор мобильной связи "Киевстар" пообещал провести в "Ласточкино гнездо" интернет и обеспечить связью 4G. Планирует ли компания открывать в замке свое представительство, из сообщения неясно, но на всякий случай она предупредила, что вывеску вешать не будет – заботится о внешнем виде памятников культуры.
Домовились *— Kyivstar (@TwiyKyivstar) August 9, 2022
Інтернет вам туди проведем і 4G і Домашній *
Фасад псувати не будемо. Ми за збереження зовнішнього вигляду культурних пам’яток *— Kyivstar (@TwiyKyivstar) August 9, 2022
Компания IBox планирует разместить возле замка свой платежный терминал, банки ПУМБ и "ПриватБанк" – банковские отделения.
"Инкассаторы уже на низком старте", – сообщил "ПриватБанк".
Якщо можна, ми тут, нам багацько місця не потрібно * pic.twitter.com/DVzP2G3ypC— IBox - платіжні термінали (@IboxUa) August 9, 2022
Гайз, а ми якраз гривню підвеземо, нам всім ще квиточки купувати pic.twitter.com/O9NBh5eQZ9— ПУМБ (@pumbua) August 9, 2022
Інкасатори вже на низькому старті * https://t.co/MN3PGJz3MW— PrivatBank (@privatbankua) August 9, 2022
Twitter-пользователь Sergii пошутил, что компания Dnipro-M, которая продает электроинструменты и оборудование, установит на входе огромного надувного человечка (их размещают вблизи магазинов сети, выглядят они примерно так). Dnipro-M согласилась. Огромный аэромен Марио будет в 200–300 м от замка, пообещали в компании.
Пффф…. Ізі— Dnipro-M (@dnipro_m) August 9, 2022
але фото на ластівчиному гнізді і фото з нашим Маріо, це мають бути різні фото *
Ми будемо десь не далеко, метрів за 200-300 *
Компания "Світ матраців" тоже хочет арендовать в замке место под свой магазин.
"Для нас комнату приберегите! Нам еще беспокоиться о здоровом сне украинцев в Крыму", – сказано в твите.
Для нас кімнату прибережіть *— СВІТ МАТРАЦІВ (@svitmatrasiv) August 9, 2022
Нам ще турбуватися про здоровий сон українців в Криму *
"Укрпошта" решила, что места всем не хватит, и готова обустроить "передвижное отделение" – на корабле возле замка.
ваше, то ваше, але хоч пересувне відділення дайте пришвартувати pic.twitter.com/ekNGvRoPGf— Укрпошта (@ukrposhta) August 9, 2022
Также в замке планируют разместить свои региональные редакции несколько украинских СМИ, в частности агентство УНИАН и "24 канал".
Ми теж розташуєм тут Кримську редакцію pic.twitter.com/dIvgNuIZ42— unian (@unian) August 9, 2022
Новини з нас * https://t.co/j0NyOtRrWz pic.twitter.com/kffcvdxukt— 24 канал (@24tvua) August 9, 2022
Одесский художественный музей готов конкурировать с другими брендами – он ищет помещение в Крыму для "подфилии".
"Еще посмотрим, чье место будет!" – написал СММ-редактор музея.
Ми, взагалі, теж хочемо собі нову під-філію, так що ще подивимось чиє місце буде!— Одеський художній (@OfamUkraine) August 9, 2022
"Не забывайте и о нас! В случае необходимости вызывайте, мы подтянемся. Служить и защищать", – написала в Facebook патрульная полиция и анонсировала открытие на территории замка райотдела.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.
В 2022 году российская армия открыто вторглась на материковую часть Украины в том числе с полуострова. Она продолжает поставлять из Крыма боевую технику, наносить удары по украинским объектам и использовать крымские аэродромы для вылетов боевой авиации.
9 августа на военном аэродроме в Новофедоровке вблизи Сак произошли взрывы. В минобороны РФ заявили, что произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов", и подчеркнули, что "никакого огневого воздействия" по аэродрому не было. Российские СМИ со ссылкой на источник в министерстве сообщили, что причиной взрывов якобы стало нарушение правил пожарной безопасности.
Оккупанты заявили об одном погибшем и девяти пострадавших вследствие происшествия.
Украина свою причастность к взрывам отрицает. "Мы здесь при чем? Это, возможно, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри вооруженных сил РФ", – заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Минобороны Украины напомнило "о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", призвало сохранять спокойствие и верить Вооруженным силам Украины.