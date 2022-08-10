После взрывов в Крыму украинские компании начали планировать возвращение на полуостров. К флешмобу присоединились "Укрпошта", "ПриватБанк" и полиция

Шуточную кампанию 9 августа запустил украинский интернет-магазин и маркетплейс Rozetka.

Компания в Twitter опубликовала фотографию одного из символов Крыма – замка "Ласточкино гнездо" – прифотошопила на нем вывеску Rozetka и написала "Чур, наше место".

Rozetka тегнула другие компании, призвав присоединиться к флешмобу.

Компания "АТБ-Маркет" зарезервировала место под супермаркет на первом этаже.

"Новая почта" решила разместить почтомат на улице, рядом с входом в магазин АТБ.

А як ще без поштомату? Треба хоч одненький * pic.twitter.com/Ac43F1IzG4 — Nova Poshta (@NP_official_ua) August 9, 2022

Оператор мобильной связи "Киевстар" пообещал провести в "Ласточкино гнездо" интернет и обеспечить связью 4G. Планирует ли компания открывать в замке свое представительство, из сообщения неясно, но на всякий случай она предупредила, что вывеску вешать не будет – заботится о внешнем виде памятников культуры.

Домовились *

Інтернет вам туди проведем і 4G і Домашній * — Kyivstar (@TwiyKyivstar) August 9, 2022

Фасад псувати не будемо. Ми за збереження зовнішнього вигляду культурних пам’яток * — Kyivstar (@TwiyKyivstar) August 9, 2022

Компания IBox планирует разместить возле замка свой платежный терминал, банки ПУМБ и "ПриватБанк" – банковские отделения.

"Инкассаторы уже на низком старте", – сообщил "ПриватБанк".

Якщо можна, ми тут, нам багацько місця не потрібно * pic.twitter.com/DVzP2G3ypC — IBox - платіжні термінали (@IboxUa) August 9, 2022

Гайз, а ми якраз гривню підвеземо, нам всім ще квиточки купувати pic.twitter.com/O9NBh5eQZ9 — ПУМБ (@pumbua) August 9, 2022

Інкасатори вже на низькому старті * https://t.co/MN3PGJz3MW — PrivatBank (@privatbankua) August 9, 2022

Twitter-пользователь Sergii пошутил, что компания Dnipro-M, которая продает электроинструменты и оборудование, установит на входе огромного надувного человечка (их размещают вблизи магазинов сети, выглядят они примерно так). Dnipro-M согласилась. Огромный аэромен Марио будет в 200–300 м от замка, пообещали в компании.

Пффф…. Ізі

але фото на ластівчиному гнізді і фото з нашим Маріо, це мають бути різні фото *

Ми будемо десь не далеко, метрів за 200-300 * — Dnipro-M (@dnipro_m) August 9, 2022

Компания "Світ матраців" тоже хочет арендовать в замке место под свой магазин.

"Для нас комнату приберегите! Нам еще беспокоиться о здоровом сне украинцев в Крыму", – сказано в твите.

Для нас кімнату прибережіть *

Нам ще турбуватися про здоровий сон українців в Криму * — СВІТ МАТРАЦІВ (@svitmatrasiv) August 9, 2022

"Укрпошта" решила, что места всем не хватит, и готова обустроить "передвижное отделение" – на корабле возле замка.

ваше, то ваше, але хоч пересувне відділення дайте пришвартувати pic.twitter.com/ekNGvRoPGf — Укрпошта (@ukrposhta) August 9, 2022

Также в замке планируют разместить свои региональные редакции несколько украинских СМИ, в частности агентство УНИАН и "24 канал".

Ми теж розташуєм тут Кримську редакцію pic.twitter.com/dIvgNuIZ42 — unian (@unian) August 9, 2022

Одесский художественный музей готов конкурировать с другими брендами – он ищет помещение в Крыму для "подфилии".

"Еще посмотрим, чье место будет!" – написал СММ-редактор музея.

Ми, взагалі, теж хочемо собі нову під-філію, так що ще подивимось чиє місце буде! — Одеський художній (@OfamUkraine) August 9, 2022

"Не забывайте и о нас! В случае необходимости вызывайте, мы подтянемся. Служить и защищать", – написала в Facebook патрульная полиция и анонсировала открытие на территории замка райотдела.