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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После взрывов в Крыму украинские компании начали планировать возвращение на полуостров. К флешмобу присоединились "Укрпошта", "ПриватБанк" и полиция

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Украинские бренды мечтают о возвращении в Крым
Украинские бренды мечтают о возвращении в Крым
Фото: depositphotos.com

После взрывов в Крыму и заявлений о деоккупации полуострова известные украинские бренды начали флешмоб о возвращении в регион.

Шуточную кампанию 9 августа запустил украинский интернет-магазин и маркетплейс Rozetka. 

Компания в Twitter опубликовала фотографию одного из символов Крыма – замка "Ласточкино гнездо" – прифотошопила на нем вывеску Rozetka и написала "Чур, наше место".

Rozetka тегнула другие компании, призвав присоединиться к флешмобу.

Компания "АТБ-Маркет" зарезервировала место под супермаркет на первом этаже.

"Новая почта" решила разместить почтомат на улице, рядом с входом в магазин АТБ.

Оператор мобильной связи "Киевстар" пообещал провести в "Ласточкино гнездо" интернет и обеспечить связью 4G. Планирует ли компания открывать в замке свое представительство, из сообщения неясно, но на всякий случай она предупредила, что вывеску вешать не будет – заботится о внешнем виде памятников культуры.

Компания IBox планирует разместить возле замка свой платежный терминал, банки ПУМБ и "ПриватБанк" – банковские отделения.

"Инкассаторы уже на низком старте", – сообщил "ПриватБанк".

Twitter-пользователь Sergii пошутил, что компания Dnipro-M, которая продает электроинструменты и оборудование, установит на входе огромного надувного человечка (их размещают вблизи магазинов сети, выглядят они примерно так). Dnipro-M согласилась. Огромный аэромен Марио будет в 200300 м от замка, пообещали в компании.

Компания "Світ матраців" тоже хочет арендовать в замке место под свой магазин.

"Для нас комнату приберегите! Нам еще беспокоиться о здоровом сне украинцев в Крыму", – сказано в твите.

"Укрпошта" решила, что места всем не хватит, и готова обустроить "передвижное отделение" – на корабле возле замка.

Также в замке планируют разместить свои региональные редакции несколько украинских СМИ, в частности агентство УНИАН и "24 канал".

Одесский художественный музей готов конкурировать с другими брендами – он ищет помещение в Крыму для "подфилии".

"Еще посмотрим, чье место будет!" – написал СММ-редактор музея.

"Не забывайте и о нас! В случае необходимости вызывайте, мы подтянемся. Служить и защищать", – написала в Facebook патрульная полиция и анонсировала открытие на территории замка райотдела.

https://www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua/posts/431342012365643

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2022 году российская армия открыто вторглась на материковую часть Украины в том числе с полуострова. Она продолжает поставлять из Крыма боевую технику, наносить удары по украинским объектам и использовать крымские аэродромы для вылетов боевой авиации.

9 августа на военном аэродроме в Новофедоровке вблизи Сак произошли взрывы. В минобороны РФ заявили, что произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов", и подчеркнули, что "никакого огневого воздействия" по аэродрому не было. Российские СМИ со ссылкой на источник в министерстве сообщили, что причиной взрывов якобы стало нарушение правил пожарной безопасности.

Оккупанты заявили об одном погибшем и девяти пострадавших вследствие происшествия.

Украина свою причастность к взрывам отрицает. "Мы здесь при чем? Это, возможно, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри вооруженных сил РФ", – заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Минобороны Украины напомнило "о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", призвало сохранять спокойствие и верить Вооруженным силам Украины.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Крым, Киевстар, бизнес, оккупация, юмор, УНИАН, флешмоб, ПриватБанк, Новая почта, ПУМБ, АТБ, война России против Украины, Укрпошта, Ласточкино гнездо, Rozetka, приколы, деоккупация, Новофедоровка
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