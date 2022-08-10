Зеленский: Российская война против Украины началась с Крыма и должна закончиться Крымом – его освобождением

Зеленский отметил, что Украина никогда не откажется от Крыма Фото: president.gov.ua

"Сегодня много внимания к тематике Крыма. И это правильно. Потому что Крым – украинский, и мы никогда от него не откажемся. Мы не забудем, что именно с оккупации Крыма началась российская война против Украины", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Россия превратила украинский полуостров, "который всегда был и будет одним из лучших мест в Европе, в одно из самых опасных мест в Европе".

"Россия принесла в Крым масштабные репрессии, экологические проблемы, экономическую безысходность и войну. Войну. Возможно, историки когда-нибудь определят, сколько людей было убито из-за использования Россией Крыма для террора. Десятки тысяч? Сотни тысяч? От Украины и Грузии до Сирии и более отдаленных регионов", – отметил он.

По словам украинского президента, "присутствие российских оккупантов в Крыму – это угроза для всей Европы и для глобальной стабильности".

"Эта российская война против Украины и против всей свободной Европы началась с Крыма и должна закончиться Крымом – его освобождением. Сегодня невозможно сказать, когда это произойдет. Но мы постоянно добавляем необходимые компоненты в формулу освобождения Крыма", – объяснил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)