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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Российская война против Украины началась с Крыма и должна закончиться Крымом – его освобождением

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Зеленский отметил, что Украина никогда не откажется от Крыма
Зеленский отметил, что Украина никогда не откажется от Крыма
Фото: president.gov.ua

В видеообращении по итогам 9 августа президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о взрывах на военном аэродроме в оккупированном Крыму. Ролик с выступлением опубликован в YouTube Офиса президента.

"Сегодня много внимания к тематике Крыма. И это правильно. Потому что Крым – украинский, и мы никогда от него не откажемся. Мы не забудем, что именно с оккупации Крыма началась российская война против Украины", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Россия превратила украинский полуостров, "который всегда был и будет одним из лучших мест в Европе, в одно из самых опасных мест в Европе".

"Россия принесла в Крым масштабные репрессии, экологические проблемы, экономическую безысходность и войну. Войну. Возможно, историки когда-нибудь определят, сколько людей было убито из-за использования Россией Крыма для террора. Десятки тысяч? Сотни тысяч? От Украины и Грузии до Сирии и более отдаленных регионов", – отметил он.

По словам украинского президента, "присутствие российских оккупантов в Крыму – это угроза для всей Европы и для глобальной стабильности".

"Эта российская война против Украины и против всей свободной Европы началась с Крыма и должна закончиться Крымом – его освобождением. Сегодня невозможно сказать, когда это произойдет. Но мы постоянно добавляем необходимые компоненты в формулу освобождения Крыма", – объяснил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2022 году российская армия открыто вторглась на материковую часть Украины в том числе с полуострова и продолжает поставлять из Крыма боевую технику, наносить удары по украинским объектам и использовать крымские аэродромы для вылетов боевой авиации.

9 августа на военном аэродроме в Новофедоровке в Крыму прогремели взрывы и начался пожар.

Минобороны РФ признало, что взрывались боеприпасы, и объяснило происходящее "детонацией нескольких авиационных боеприпасов", причиной назвало "нарушение правил пожарной безопасности".

Оккупационные власти сообщили об одном погибшем и девяти пострадавших.

Минобороны Украины напомнило "о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", призвало сохранять спокойствие и верить Вооруженным силам Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, Украина, война, оккупация, репрессии, Владимир Зеленский, война России против Украины, Новофедоровка
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