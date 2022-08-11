В Беларуси на аэродроме ночью были слышны взрывы. Минобороны объяснило это "возгоранием двигателя"

С 9-го по 11 августа министерство обороны Беларуси анонсировало учения войск ВВС и ПВО с боевыми стрельбами Фото: ЕРА

По его информации, звуки взрывов были слышны около 0.30 в районе аэродрома Зябровка.

Утром 11 августа пресс-служба минобороны Беларуси сообщила в Telegram, что около 23.00 накануне во время контрольного пробега одной из единиц техники после замены двигателя произошло возгорание, пострадавших нет.

В начале месяца минобороны объявило о проведении "оперативно-тактических учений войск ВВС и ПВО с боевыми стрельбами" с 9-го по 11 августа, место стрельб не называлось.