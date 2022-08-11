В Беларуси на аэродроме ночью были слышны взрывы. Минобороны объяснило это "возгоранием двигателя"

По его информации, звуки взрывов были слышны около 0.30 в районе аэродрома Зябровка.
Утром 11 августа пресс-служба минобороны Беларуси сообщила в Telegram, что около 23.00 накануне во время контрольного пробега одной из единиц техники после замены двигателя произошло возгорание, пострадавших нет.
В начале месяца минобороны объявило о проведении "оперативно-тактических учений войск ВВС и ПВО с боевыми стрельбами" с 9-го по 11 августа, место стрельб не называлось.
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Российские войска заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину.
4 августа Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что Беларусь провела проверку боевой готовности сил специальных операций.
9 августа Генштаб ВСУ Украины заявил, что угроза нанесения ракетных и авиаударов по Украине с территории Беларуси сохраняется.