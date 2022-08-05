В Волынской области приготовили план эвакуации населения на случай наступления из Беларуси

"Если, не дай бог, будет прямое вторжение – есть план, который обсудили на заседании эвакуационной комиссии", – сказал чиновник.
По его словам, руководители общин и районных военных администраций знают, как действовать. В случае необходимости первым делом будут эвакуировать жителей Ковельского и Камень-Каширского районов, которые расположены на границе с Беларусью.
Мовенко отметил, что детали плана эвакуации засекречены.
Он выразил уверенность, что украинские военные не допустят масштабного наступления с территории Беларуси.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Военные обустроили заграждения с системами слежения на границе в Волынской области, сообщали в Офисе президента.
3 августа о подготовке плана эвакуации гражданских на случай вражеского наступления из Беларуси сообщали также власти Ровенской области, писало Общественное.
Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину. 25 июня россияне нанесли авиационный удар по Украине из воздушного пространства Беларуси с дальних бомбардировщиков Ту-22, сообщали в ВСУ.
В конце мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".
22 июня Беларусь начала мобилизационные учения у границ Украины, впоследствии их продлили. В начале июля учения активизировались, в страну прибыли российские военные летчики, проводились тренировки по десантированию.
Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обратился к белорусам и заявил, что их "втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной". Он призвал "простых людей Беларуси" не участвовать в этой войне.
2 июля Лукашенко, не называя стран и городов, предупредил противников, которые якобы угрожают безопасности РБ, что отдал приказ вооруженным силам республики "взять под прицел центры принятия решений в ваших столицах". Он пообещал, что в случае удара по Беларуси "ответ будет мгновенным".