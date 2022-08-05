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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Волынской области приготовили план эвакуации населения на случай наступления из Беларуси

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В Волынской области готовятся на случай нового вторжения
В Волынской области готовятся на случай нового вторжения
Фото: Кирило Тимошенко / Telegram

В Волынской области разработали план эвакуации гражданских в случае сухопутного наступления оккупантов из Беларуси. Об этом сказал замглавы областной военной администрации Сергей Мовенко в комментарии Общественному.

"Если, не дай бог, будет прямое вторжение – есть план, который обсудили на заседании эвакуационной комиссии", – сказал чиновник.

По его словам, руководители общин и районных военных администраций знают, как действовать. В случае необходимости первым делом будут эвакуировать жителей Ковельского и Камень-Каширского районов, которые расположены на границе с Беларусью.

Мовенко отметил, что детали плана эвакуации засекречены.

Он выразил уверенность, что украинские военные не допустят масштабного наступления с территории Беларуси.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Военные обустроили заграждения с системами слежения на границе в Волынской области, сообщали в Офисе президента. 

3 августа о подготовке плана эвакуации гражданских на случай вражеского наступления из Беларуси сообщали также власти Ровенской области, писало Общественное

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину. 25 июня россияне нанесли авиационный удар по Украине из воздушного пространства Беларуси с дальних бомбардировщиков Ту-22, сообщали в ВСУ.

В конце мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".

22 июня Беларусь начала мобилизационные учения у границ Украины, впоследствии их продлили. В начале июля учения активизировались, в страну прибыли российские военные летчики, проводились тренировки по десантированию.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обратился к белорусам и заявил, что их "втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной". Он призвал "простых людей Беларуси" не участвовать в этой войне.

2 июля Лукашенко, не называя стран и городов, предупредил противников, которые якобы угрожают безопасности РБ, что отдал приказ вооруженным силам республики "взять под прицел центры принятия решений в ваших столицах". Он пообещал, что в случае удара по Беларуси "ответ будет мгновенным".

Теги: Беларусь, Ровенская область, Волынская область, эвакуация, Волынь
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