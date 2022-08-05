В Волынской области приготовили план эвакуации населения на случай наступления из Беларуси

"Если, не дай бог, будет прямое вторжение – есть план, который обсудили на заседании эвакуационной комиссии", – сказал чиновник.

По его словам, руководители общин и районных военных администраций знают, как действовать. В случае необходимости первым делом будут эвакуировать жителей Ковельского и Камень-Каширского районов, которые расположены на границе с Беларусью.

Мовенко отметил, что детали плана эвакуации засекречены.

Он выразил уверенность, что украинские военные не допустят масштабного наступления с территории Беларуси.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Военные обустроили заграждения с системами слежения на границе в Волынской области, сообщали в Офисе президента.

3 августа о подготовке плана эвакуации гражданских на случай вражеского наступления из Беларуси сообщали также власти Ровенской области, писало Общественное.