Россияне вывозят боеприпасы из Беларуси – Стратком ВСУ

Согласно договоренностям России и Беларуси, с территории последней начат вывоз боеприпасов в 1061-й ЦМТС Южного военного округа. В общей сложности до конца августа запланирован вывоз 12 тыс. тонн боеприпасов.

"Из этого можно сделать два положительных и один отрицательный вывод. Положительные – это то, что у России проблема с логистикой относительно своевременной доставки БК в нужном количестве в зону боевых действий настолько остра, что она использует для обеспечения российских оккупационных войск ресурс Республики Беларусь", – говорится в сообщении.

Кроме того, это не единственный факт вывоза из состава белорусской армии техники и боеприпасов. В Страткоме считают, что это заставляет сомневаться во вторжении в Украину белорусской армии, которая в нынешних условиях "уже превратилась еще и в ресурсную базу для подпитки в России".

"Негативный момент, конечно же, в том, что острого и безвозвратного дефицита в накоплении боеприпасов у российских оккупационных войск пока не будет. А вот с доставкой их передовым подразделениям – совсем другой вопрос", – добавили в ведомстве.