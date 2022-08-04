Россияне вывозят боеприпасы из Беларуси – Стратком ВСУ

Согласно договоренностям России и Беларуси, с территории последней начат вывоз боеприпасов в 1061-й ЦМТС Южного военного округа. В общей сложности до конца августа запланирован вывоз 12 тыс. тонн боеприпасов.
"Из этого можно сделать два положительных и один отрицательный вывод. Положительные – это то, что у России проблема с логистикой относительно своевременной доставки БК в нужном количестве в зону боевых действий настолько остра, что она использует для обеспечения российских оккупационных войск ресурс Республики Беларусь", – говорится в сообщении.
Кроме того, это не единственный факт вывоза из состава белорусской армии техники и боеприпасов. В Страткоме считают, что это заставляет сомневаться во вторжении в Украину белорусской армии, которая в нынешних условиях "уже превратилась еще и в ресурсную базу для подпитки в России".
"Негативный момент, конечно же, в том, что острого и безвозвратного дефицита в накоплении боеприпасов у российских оккупационных войск пока не будет. А вот с доставкой их передовым подразделениям – совсем другой вопрос", – добавили в ведомстве.
В ходе открытого вторжения 24 февраля российские войска заходили в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину.