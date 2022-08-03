Кулеба рассказал, при каких условиях Украина разорвет дипломатические отношения с Беларусью

Кулеба: Я прекрасно помню, как в ночь на 24 февраля с территории Беларуси началось вторжение в Украину Фото: EPA

"Я прекрасно помню, как в ночь на 24 февраля с территории Беларуси началось вторжение в Украину. До этого белорусы клялись, что Беларусь для нас не представляет никакой угрозы. У нас нет иллюзий относительно Беларуси, а есть трезвый анализ происходящего и каким образом не давать дополнительных поводов [считающему себя президентом Беларуси Александру] Лукашенко принимать те или иные решения. Я уже говорил публично, и моя позиция не изменилась: если белорусские вооруженные силы зайдут на территорию Украины, я немедленно отправлю предложение разорвать с ними дипломатические отношения", – сказал он.

Кулеба подчеркнул, что Беларусь "является соучастником преступления агрессии против Украины, это не подлежит никаким сомнениям", поэтому "никаких оправданий им [белорусам] нет и не будет".