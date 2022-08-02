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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Беларусь поставляет российским оккупантам боеприпасы – Генштаб ВСУ

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Изменений в положении белорусской армии нет, отметили в ВСУ
Изменений в положении белорусской армии нет, отметили в ВСУ
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook

Вооруженные силы Беларуси передают российской армии, которая открыто вторглась в Украину, некоторые боеприпасы. Об этом проинформировал 2 августа в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"По имеющейся информации, Республика Беларусь продолжает поставки отдельных номенклатур боеприпасов для нужд вооруженных сил Российской Федерации. Сохраняется угроза ракетных ударов с территории Республики Беларусь", – говорится в сообщении.

Также украинские военные описали ситуацию возле северных границ Украины.

"На волынском и полесском направлениях состав, состояние и положения подразделений вооруженных сил Республики Беларусь в Брестской и Гомельской областях остаются без существенных изменений. На северском направлении враг не прекращает обстрелов позиций наших войск с территории Российской Федерации и ведения воздушной разведки в приграничных районах Черниговской и Сумской областей", – отметили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0zVHUx7FoYm838WG5EnKMa2jFkZER2RjxCBkuiQeaGUJbLpVfqcVQWm53tcdxWoQvl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ходе открытого вторжения 24 февраля российские войска заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину.

Черниговскую и Сумскую области Украины российские оккупанты регулярно обстреливают со своей территории.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Беларусь, война, Генштаб ВСУ, боеприпасы, вторжение, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, войска, российские оккупанты
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