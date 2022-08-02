Беларусь поставляет российским оккупантам боеприпасы – Генштаб ВСУ

"По имеющейся информации, Республика Беларусь продолжает поставки отдельных номенклатур боеприпасов для нужд вооруженных сил Российской Федерации. Сохраняется угроза ракетных ударов с территории Республики Беларусь", – говорится в сообщении.

Также украинские военные описали ситуацию возле северных границ Украины.

"На волынском и полесском направлениях состав, состояние и положения подразделений вооруженных сил Республики Беларусь в Брестской и Гомельской областях остаются без существенных изменений. На северском направлении враг не прекращает обстрелов позиций наших войск с территории Российской Федерации и ведения воздушной разведки в приграничных районах Черниговской и Сумской областей", – отметили в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ходе открытого вторжения 24 февраля российские войска заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину.

Черниговскую и Сумскую области Украины российские оккупанты регулярно обстреливают со своей территории.