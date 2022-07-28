Сборные России и Беларуси не допустили на ЧМ по настольному теннису

"Исполнительный комитет ITTF подтвердил, что Федерация настольного тенниса России (TTFR) и Беларусь не будут допущены к участию в финале командного чемпионата мира ITTF 2022 года в Чэнду", – говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что еще в марте организация приняла решение временно отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой ITTF, выражая "свою солидарность с народом Украины".
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал исключить спортсменов из РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.
На основании решения МОК российских спортсменов не допустили к участию во многих турнирах, в частности по теннису, футболу, хоккею, баскетболу, дзюдо, фигурному катанию. Россию также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболу.
Командный чемпионат мира по настольному теннису пройдет с 30 сентября по 9 октября в китайском городе Чэнду.