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Сборные России и Беларуси не допустили на ЧМ по настольному теннису

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Командный чемпионат мира по настольному теннису пройдет с 30 сентября по 9 октября в Китае
Командный чемпионат мира по настольному теннису пройдет с 30 сентября по 9 октября в Китае
Фото: EPA

Исполнительный комитет Международной федерации настольного тенниса (ITTF) не допустил российских и белорусских спортсменов к командному чемпионату мира, который пройдет в Чэнду (Китай). Об этом 27 июля сообщила пресс-служба ITTF.

"Исполнительный комитет ITTF подтвердил, что Федерация настольного тенниса России (TTFR) и Беларусь не будут допущены к участию в финале командного чемпионата мира ITTF 2022 года в Чэнду", – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что еще в марте организация приняла решение временно отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой ITTF, выражая "свою солидарность с народом Украины".

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал исключить спортсменов из РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.

На основании решения МОК российских спортсменов не допустили к участию во многих турнирах, в частности по теннисуфутболухоккею, баскетболу, дзюдофигурному катанию. Россию также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболу.

Командный чемпионат мира по настольному теннису пройдет с 30 сентября по 9 октября в китайском городе Чэнду.

Теги: Россия, Китай, спорт, Беларусь, теннис, МОК, чемпионат мира, российская агрессия, война России против Украины, соревнования
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