Сборные России и Беларуси не допустили на ЧМ по настольному теннису

Командный чемпионат мира по настольному теннису пройдет с 30 сентября по 9 октября в Китае Фото: EPA

"Исполнительный комитет ITTF подтвердил, что Федерация настольного тенниса России (TTFR) и Беларусь не будут допущены к участию в финале командного чемпионата мира ITTF 2022 года в Чэнду", – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что еще в марте организация приняла решение временно отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой ITTF, выражая "свою солидарность с народом Украины".