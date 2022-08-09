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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сохраняется угроза нанесения по Украине ракетных и авиаударов с территории Беларуси – Генштаб ВСУ

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Оккупанты неоднократно запускали по Украине ракеты с территории Беларуси
Оккупанты неоднократно запускали по Украине ракеты с территории Беларуси
Фото: EPA

Угроза нанесения ракетных и авиаударов по Украине с территории Беларуси сохраняется. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 9 августа.

"На волынском и полесском направлениях существенных изменений ситуации не было. Подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики Беларусь", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что на северском направлении российские оккупанты продолжают удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа.

"Они проводят демонстрационные действия с целью сковывания маневра подразделений наших войск и недопущения их перебрасывания на другие направления", – указано в сообщении.

Войска РФ обстреляли позиции украинских военных из ствольной и реактивной артиллерии в районах сел Катериновка, Середина-Буда и Мезеновка Сумской области, также вели воздушную разведку возле Гая и Шалыгино.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину.

4 августа Генеральный штаб ВСУ сообщал, что Беларусь провела проверку боевой готовности сил специальных операций.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Беларусь, Генштаб ВСУ, ВСУ, авиаудар, война России против Украины, ракеты
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