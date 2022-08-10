Россияне поняли, что Крым больше не тыл – спецпредставитель Зеленского на полуострове

По ее словам, люди на полуострове начали осознавать, что Крым втянут в войну уже давно, а сейчас им пришлось почувствовать это на себе.
Ташева считает, за восемь лет оккупации Крым полностью превращен в военную базу. И обновленная транспортная инфраструктура, в том числе Керченский мост и аэропорт Симферополя, задумывалась не для населения и улучшения его жизни, а в первую очередь для быстрой переброски войск.
"И мы должны понимать, что это был плацдарм для нападения с нашей территории, к сожалению, она используется как военная база", – сказала она.
По данным Ташевой, в военных действиях задействованы призывники срочной службы из Крыма, зафиксировано уже около 140 похороненных из них.
Местные оккупационные власти следят за процессами в южных областях Украины, захваченных РФ, понимая, что в случае неудачи так называемых референдумов по присоединению к РФ, это несет им непосредственную угрозу.
"Поэтому эти так называемые гауляйтеры выслуживаются и ездят на оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей. Эти кадры используются потом в агитации, и за это их нужно бить по рукам", – добавила спецпредставитель Зеленского.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.
В 2022 году российская армия открыто вторглась на материковую часть Украины в том числе с полуострова. Она продолжает поставлять из Крыма боевую технику, наносить удары по украинским объектам и использовать крымские аэродромы для вылетов боевой авиации.
9 августа на военном аэродроме в Новофедоровке вблизи Сак произошли взрывы. В минобороны РФ заявили, что произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов", и подчеркнули, что "никакого огневого воздействия" по аэродрому не было. Российские СМИ со ссылкой на источник в министерстве сообщили, что причиной взрывов якобы стало нарушение правил пожарной безопасности.
Оккупанты заявили об одном погибшем и девяти пострадавших вследствие происшествия.
Украина свою причастность к взрывам отрицает. "Мы здесь при чем? Это, возможно, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри вооруженных сил РФ", – заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Минобороны Украины напомнило "о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", призвало сохранять спокойствие и верить Вооруженным силам Украины.