Россияне поняли, что Крым больше не тыл – спецпредставитель Зеленского на полуострове

Ташева: Оккупационные власти Крыма понимают, что в случае неудачи так называемых референдумов по присоединению к РФ в южных областях Украины, это несет им непосредственную угрозу Фото: Тамила Ташева / Facebook

По ее словам, люди на полуострове начали осознавать, что Крым втянут в войну уже давно, а сейчас им пришлось почувствовать это на себе.

Ташева считает, за восемь лет оккупации Крым полностью превращен в военную базу. И обновленная транспортная инфраструктура, в том числе Керченский мост и аэропорт Симферополя, задумывалась не для населения и улучшения его жизни, а в первую очередь для быстрой переброски войск.

"И мы должны понимать, что это был плацдарм для нападения с нашей территории, к сожалению, она используется как военная база", – сказала она.

По данным Ташевой, в военных действиях задействованы призывники срочной службы из Крыма, зафиксировано уже около 140 похороненных из них.

Местные оккупационные власти следят за процессами в южных областях Украины, захваченных РФ, понимая, что в случае неудачи так называемых референдумов по присоединению к РФ, это несет им непосредственную угрозу.

"Поэтому эти так называемые гауляйтеры выслуживаются и ездят на оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей. Эти кадры используются потом в агитации, и за это их нужно бить по рукам", – добавила спецпредставитель Зеленского.