Воздушные силы ВСУ подтвердили уничтожение девяти российских самолетов в Новофедоровке

Судя по характеру взрывов в крымской Новофедоровке, там располагался склад авиационного вооружения, говорят в ВС ВСУ Фото: EPA

"Саки! Минус девять самолетов оккупантов", – прокомментировали в ВС ВСУ утреннюю сводку Генштаба.

Игнат уточнил, что на аэродроме Саки располагались самолеты оккупантов Су-30СМ, Су-24, Ил-76 и другие. Они круглосуточно использовались для патрулирование воздушного пространства над территорией Украины и над Черным морем.

"По взрыву, который мы наблюдали на видеоматериалах, понятно, что поражен склад авиационного вооружения. Потому что детонация была серьезной", – пояснил он.

Какие именно самолеты уничтожены взрывом, в ВС ВСУ не сообщают.

Всего же в Крыму есть пять аэродромов, которые РФ может использовать для взлета самолетов и нанесения ракетных ударов по Украине, и это представляет большую угрозу, в дополнение к десяткам аэродромов в Беларуси и в самой России, добавил Игнат.