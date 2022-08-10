Воздушные силы ВСУ подтвердили уничтожение девяти российских самолетов в Новофедоровке

"Саки! Минус девять самолетов оккупантов", – прокомментировали в ВС ВСУ утреннюю сводку Генштаба.
Игнат уточнил, что на аэродроме Саки располагались самолеты оккупантов Су-30СМ, Су-24, Ил-76 и другие. Они круглосуточно использовались для патрулирование воздушного пространства над территорией Украины и над Черным морем.
"По взрыву, который мы наблюдали на видеоматериалах, понятно, что поражен склад авиационного вооружения. Потому что детонация была серьезной", – пояснил он.
Какие именно самолеты уничтожены взрывом, в ВС ВСУ не сообщают.
Всего же в Крыму есть пять аэродромов, которые РФ может использовать для взлета самолетов и нанесения ракетных ударов по Украине, и это представляет большую угрозу, в дополнение к десяткам аэродромов в Беларуси и в самой России, добавил Игнат.
9 августа на военном аэродроме в Новофедоровке вблизи Сак произошли взрывы. В минобороны РФ заявили, что произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов", и подчеркнули, что "никакого огневого воздействия" по аэродрому не было. Российские СМИ со ссылкой на источник в министерстве сообщили, что причиной взрывов якобы стало нарушение правил пожарной безопасности.
Оккупанты 9 августа заявили об одном погибшем и девяти пострадавших вследствие происшествия. По состоянию на утро 10 августа, по данным "минздрава" Крыма, число пострадавших возросло до 13 при одном погибшем.
Украина свою причастность к взрывам отрицает. "Мы здесь при чем? Это, возможно, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри вооруженных сил РФ", – заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Минобороны Украины напомнило "о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", призвало сохранять спокойствие и верить Вооруженным силам Украины.