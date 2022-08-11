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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На военном аэродроме в Крыму демилитаризовано "гораздо больше" российских самолетов, чем девять – Воздушные силы ВСУ

Командование ВС ВСУ предложило своим читателям посчитать количество потерянной оккупантами авиатехники на аэродроме Саки
Командование ВС ВСУ предложило своим читателям посчитать количество потерянной оккупантами авиатехники на аэродроме Саки
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

На военном полигоне российской авиации в поселке Новофедоровка во временно оккупированном Россией Крыму после массовой "детонации" 9 августа уничтожено более девяти самолетов.

Об этом 10 августа в Facebook сообщило командование Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ), опубликовав спутниковые снимки военного аэродрома.

Накануне в ВС ВСУ сообщали, что захватчики потеряли девять самолетов в результате взрывов на аэродроме.

"Спутниковые снимки украинского военного аэродрома Саки в Крыму. До и после "внештатной ситуации". Как видим, там не девять, а гораздо больше демилитаризованных российских самолетов, – говорится в сообщении. – Кто умеет хорошо считать обжаренных рашистов, пишите нам в комментариях, какое количество авиатехники потеряли оккупанты на аэродроме Саки".

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid02tHYrsef2Toy2uuPUuCri4iKj2EgBmQsLbqcxpUhYe1fpcSpXypAHRLYtHyCm8TTbl

10 августа снимки военного полигона авиации со спутника обнародовали СМИ. По их данным, среди пораженных самолетов есть истребители типа Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М.

На авиабазе оккупантов явно произошел масштабный пожар, а кратеры, которые видны на спутниковых снимках, могли появиться в результате точных ударов дальнобойного боеприпаса, отметил основатель Bellingcat Элиот Хиггинс.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

9 августа крымские Telegram-каналы сообщили, что взрывы произошли на аэродроме в Новофедоровке около 15.30 по киевскому времени.

"Украинской правде" местные жители рассказали, что, вероятно, было попадание в склады.

Взрывы на военном аэродроме в Крыму минобороны РФ объяснило "детонацией нескольких авиационных боеприпасов".

Так называемый министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский сообщил, что в Сакскую районную больницу доставлено пять пострадавших. Позже оккупанты заявили об одном погибшем.

Минобороны Украины напомнило "о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", призвало сохранять спокойствие и верить Вооруженным силам Украины.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. В 2022 году российская армия открыто вторглась на материковую часть Украины в том числе с полуострова и продолжает поставлять из Крыма боевую технику, наносить удары по украинским объектам и использовать крымские аэродромы для вылетов боевой авиации.

Теги: Россия, Крым, Украина, авиация, аэродром, боеприпасы, полигон, истребители, самолеты, ВСУ, война России против Украины, авиабаза, взрывы, бомбардировщики, Воздушные силы Украины, российские оккупанты, Новофедоровка
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