На военном аэродроме в Крыму демилитаризовано "гораздо больше" российских самолетов, чем девять – Воздушные силы ВСУ

Об этом 10 августа в Facebook сообщило командование Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ), опубликовав спутниковые снимки военного аэродрома.
Накануне в ВС ВСУ сообщали, что захватчики потеряли девять самолетов в результате взрывов на аэродроме.
"Спутниковые снимки украинского военного аэродрома Саки в Крыму. До и после "внештатной ситуации". Как видим, там не девять, а гораздо больше демилитаризованных российских самолетов, – говорится в сообщении. – Кто умеет хорошо считать обжаренных рашистов, пишите нам в комментариях, какое количество авиатехники потеряли оккупанты на аэродроме Саки".
10 августа снимки военного полигона авиации со спутника обнародовали СМИ. По их данным, среди пораженных самолетов есть истребители типа Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М.
На авиабазе оккупантов явно произошел масштабный пожар, а кратеры, которые видны на спутниковых снимках, могли появиться в результате точных ударов дальнобойного боеприпаса, отметил основатель Bellingcat Элиот Хиггинс.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
9 августа крымские Telegram-каналы сообщили, что взрывы произошли на аэродроме в Новофедоровке около 15.30 по киевскому времени.
"Украинской правде" местные жители рассказали, что, вероятно, было попадание в склады.
Взрывы на военном аэродроме в Крыму минобороны РФ объяснило "детонацией нескольких авиационных боеприпасов".
Так называемый министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский сообщил, что в Сакскую районную больницу доставлено пять пострадавших. Позже оккупанты заявили об одном погибшем.
Минобороны Украины напомнило "о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", призвало сохранять спокойствие и верить Вооруженным силам Украины.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. В 2022 году российская армия открыто вторглась на материковую часть Украины в том числе с полуострова и продолжает поставлять из Крыма боевую технику, наносить удары по украинским объектам и использовать крымские аэродромы для вылетов боевой авиации.