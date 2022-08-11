На военном аэродроме в Крыму демилитаризовано "гораздо больше" российских самолетов, чем девять – Воздушные силы ВСУ

Об этом 10 августа в Facebook сообщило командование Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ), опубликовав спутниковые снимки военного аэродрома.

Накануне в ВС ВСУ сообщали, что захватчики потеряли девять самолетов в результате взрывов на аэродроме.

"Спутниковые снимки украинского военного аэродрома Саки в Крыму. До и после "внештатной ситуации". Как видим, там не девять, а гораздо больше демилитаризованных российских самолетов, – говорится в сообщении. – Кто умеет хорошо считать обжаренных рашистов, пишите нам в комментариях, какое количество авиатехники потеряли оккупанты на аэродроме Саки".

10 августа снимки военного полигона авиации со спутника обнародовали СМИ. По их данным, среди пораженных самолетов есть истребители типа Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М.

На авиабазе оккупантов явно произошел масштабный пожар, а кратеры, которые видны на спутниковых снимках, могли появиться в результате точных ударов дальнобойного боеприпаса, отметил основатель Bellingcat Элиот Хиггинс.

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