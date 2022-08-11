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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СМИ опубликовали спутниковые снимки военного аэродрома оккупантов в Крыму после массовой "детонации"

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На авиабазе в Новофедоровке явно произошел масштабный пожар, отметил основатель Bellingcat Хиггинс
На авиабазе в Новофедоровке явно произошел масштабный пожар, отметил основатель Bellingcat Хиггинс
Фото: Eliot Higgins / Twitter

Главред программы "Схемы" (проект "Радіо Свобода") Наталья Седлецкая 10 августа опубликовала в Facebook первый спутниковый снимок военного полигона российской авиации в поселке Новофедоровка во временно оккупированном Россией Крыму после массовой "детонации".

"На фото сервиса Planet Labs, который заказали "Схемы", можно увидеть, что не вся авиатехника РФ "пережила" 9 августа, когда на полигоне прогремела серия взрывов. На снимке видны места поражения. Сравните до и после. Мы насчитали по меньшей мере девять пораженных самолетов, среди них – истребители типа Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М", – написала Седлецкая.

https://www.facebook.com/natalie.sedletska/posts/pfbid02dxMLuujEoa1wRXFwpRyenfFcCPV6NfBuP2EtjHvehHUXfepz5RVEcb98TMo7wzo9l

Большие кратеры, много разрушенных самолетов и зданий заметил на снимках, опубликованных в Twitter, основатель Bellingcat Элиот Хиггинс.

"Похоже на прямое попадание в здание слева, так что что бы это ни было, похоже, оно было точным", – написал он.

Сравнивая снимки за 9-е и 10 августа, Хиггинс отметил, что на авиабазе оккупантов явно произошел масштабный пожар.

"Я могу разглядеть три кратера в местах, которые, похоже, использовались как склады, так что, возможно, они были целью, и все остальное было разрушено, когда то, что там хранилось, поднялось. Я также отмечу, что кратеры имеют одинаковый размер", – написал расследователь в Twitter.

Хиггинс предположил в Twitter, что кратеры могли появиться в результате точных ударов дальнобойного боеприпаса – это говорит о том, что "сейчас самое время для российских отдыхающих в Крыму воспользоваться мостом через Керченский пролив, пока они еще могут".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

9 августа крымские Telegram-каналы сообщили, что взрывы произошли на аэродроме в Новофедоровке около 15.30 по киевскому времени.

"Украинской правде" местные жители рассказали, что, вероятно, было попадание в склады.

Взрывы на военном аэродроме в Крыму минобороны РФ объяснило "детонацией нескольких авиационных боеприпасов".

Так называемый министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский сообщил, что в Сакскую районную больницу доставлено пять пострадавших. Позже оккупанты заявили об одном погибшем.

Минобороны Украины напомнило "о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", призвало сохранять спокойствие и верить Вооруженным силам Украины.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. В 2022 году российская армия открыто вторглась на материковую часть Украины в том числе с полуострова и продолжает поставлять из Крыма боевую технику, наносить удары по украинским объектам и использовать крымские аэродромы для вылетов боевой авиации.

Теги: Россия, Крым, Украина, авиация, Керченский пролив, аэродром, боеприпасы, полигон, истребители, самолеты, война России против Украины, авиабаза, безопасность, Bellingcat, взрывы, удары, отдых, бомбардировщики, Схемы, Наталья Седлецкая, кратер, Элиот Хиггинс, Новофедоровка
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