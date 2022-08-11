СМИ опубликовали спутниковые снимки военного аэродрома оккупантов в Крыму после массовой "детонации"

"На фото сервиса Planet Labs, который заказали "Схемы", можно увидеть, что не вся авиатехника РФ "пережила" 9 августа, когда на полигоне прогремела серия взрывов. На снимке видны места поражения. Сравните до и после. Мы насчитали по меньшей мере девять пораженных самолетов, среди них – истребители типа Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М", – написала Седлецкая.

Большие кратеры, много разрушенных самолетов и зданий заметил на снимках, опубликованных в Twitter, основатель Bellingcat Элиот Хиггинс.

"Похоже на прямое попадание в здание слева, так что что бы это ни было, похоже, оно было точным", – написал он.

Comparison of August 9th and August 10th imagery show very large craters, many destroyed aircraft, and destroyed buildings. It looks like a direct hit on the building on the left, so whatever it was seems accurate. pic.twitter.com/QyLn86PUjw — Eliot Higgins (@EliotHiggins) August 10, 2022

Сравнивая снимки за 9-е и 10 августа, Хиггинс отметил, что на авиабазе оккупантов явно произошел масштабный пожар.

"Я могу разглядеть три кратера в местах, которые, похоже, использовались как склады, так что, возможно, они были целью, и все остальное было разрушено, когда то, что там хранилось, поднялось. Я также отмечу, что кратеры имеют одинаковый размер", – написал расследователь в Twitter.

One way to interpret those craters is precise strikes from a long range munition, which suggests it's a pretty good time for Russian holiday-makers in Crimea to make use of the Kerch Strait Bridge while they still can. — Eliot Higgins (@EliotHiggins) August 10, 2022

Хиггинс предположил в Twitter, что кратеры могли появиться в результате точных ударов дальнобойного боеприпаса – это говорит о том, что "сейчас самое время для российских отдыхающих в Крыму воспользоваться мостом через Керченский пролив, пока они еще могут".

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