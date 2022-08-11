СМИ опубликовали спутниковые снимки военного аэродрома оккупантов в Крыму после массовой "детонации"

"На фото сервиса Planet Labs, который заказали "Схемы", можно увидеть, что не вся авиатехника РФ "пережила" 9 августа, когда на полигоне прогремела серия взрывов. На снимке видны места поражения. Сравните до и после. Мы насчитали по меньшей мере девять пораженных самолетов, среди них – истребители типа Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М", – написала Седлецкая.
Большие кратеры, много разрушенных самолетов и зданий заметил на снимках, опубликованных в Twitter, основатель Bellingcat Элиот Хиггинс.
"Похоже на прямое попадание в здание слева, так что что бы это ни было, похоже, оно было точным", – написал он.
Comparison of August 9th and August 10th imagery show very large craters, many destroyed aircraft, and destroyed buildings. It looks like a direct hit on the building on the left, so whatever it was seems accurate. pic.twitter.com/QyLn86PUjw— Eliot Higgins (@EliotHiggins) August 10, 2022
Сравнивая снимки за 9-е и 10 августа, Хиггинс отметил, что на авиабазе оккупантов явно произошел масштабный пожар.
"Я могу разглядеть три кратера в местах, которые, похоже, использовались как склады, так что, возможно, они были целью, и все остальное было разрушено, когда то, что там хранилось, поднялось. Я также отмечу, что кратеры имеют одинаковый размер", – написал расследователь в Twitter.
One way to interpret those craters is precise strikes from a long range munition, which suggests it's a pretty good time for Russian holiday-makers in Crimea to make use of the Kerch Strait Bridge while they still can.— Eliot Higgins (@EliotHiggins) August 10, 2022
Хиггинс предположил в Twitter, что кратеры могли появиться в результате точных ударов дальнобойного боеприпаса – это говорит о том, что "сейчас самое время для российских отдыхающих в Крыму воспользоваться мостом через Керченский пролив, пока они еще могут".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
9 августа крымские Telegram-каналы сообщили, что взрывы произошли на аэродроме в Новофедоровке около 15.30 по киевскому времени.
"Украинской правде" местные жители рассказали, что, вероятно, было попадание в склады.
Взрывы на военном аэродроме в Крыму минобороны РФ объяснило "детонацией нескольких авиационных боеприпасов".
Так называемый министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский сообщил, что в Сакскую районную больницу доставлено пять пострадавших. Позже оккупанты заявили об одном погибшем.
Минобороны Украины напомнило "о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", призвало сохранять спокойствие и верить Вооруженным силам Украины.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. В 2022 году российская армия открыто вторглась на материковую часть Украины в том числе с полуострова и продолжает поставлять из Крыма боевую технику, наносить удары по украинским объектам и использовать крымские аэродромы для вылетов боевой авиации.