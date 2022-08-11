Россия потеряла в Украине две эскадрильи новейших Су-35 – Генштаб ВСУ

С начала полномасштабной вооруженной агрессии 24 февраля оккупанты потеряли около 24 самолетов Су-35, то есть две полные эскадрильи по 12 машин, добавил Громов.

Он также рассказал о проблемах у российских многоцелевых истребителей Су-35, которые РФ передавала Китаю. По состоянию на декабрь 2021 года из 24 поставленных Пекину самолетов, по его словам, исправными были только девять. Наибольшее количество отказов приходилось на бортовые системы, комплексы радиоэлектронного противодействия "Хибины" и авиационные средства поражения.

Представитель Генштаба отметил, что по мнению экспертов, проблемы с надежностью распространяются на все боевые самолеты российского производства.

За последнюю неделю защитники Украины уничтожили 27 вражеских воздушных целей, добавил он.

По информации Генштаба, из-за серьезных потерь Россия может начать использование устаревших бомбардировщиков Су-24М, которые в 2005–2018 годах были выведены из ее боевого состава.