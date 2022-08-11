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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия потеряла в Украине две эскадрильи новейших Су-35 – Генштаб ВСУ

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Российские Су-35, как показала война, оказались недостаточно живучими
Российские Су-35, как показала война, оказались недостаточно живучими
Фото: Rulexip / ru.wikipedia.org

Во время боевых действий в Украине российские многоцелевые истребители Су-35 показали низкий уровень живучести. Об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов рассказал 11 августа на брифинге в медиацентре "Украина", который транслировало в YouTube агентство "Укринформ".

С начала полномасштабной вооруженной агрессии 24 февраля оккупанты потеряли около 24 самолетов Су-35, то есть две полные эскадрильи по 12 машин, добавил Громов.

Он также рассказал о проблемах у российских многоцелевых истребителей Су-35, которые РФ передавала Китаю. По состоянию на декабрь 2021 года из 24 поставленных Пекину самолетов, по его словам, исправными были только девять. Наибольшее количество отказов приходилось на бортовые системы, комплексы радиоэлектронного противодействия "Хибины" и авиационные средства поражения.

Представитель Генштаба отметил, что по мнению экспертов, проблемы с надежностью распространяются на все боевые самолеты российского производства.

За последнюю неделю защитники Украины уничтожили 27 вражеских воздушных целей, добавил он.

По информации Генштаба, из-за серьезных потерь Россия может начать использование устаревших бомбардировщиков Су-24М, которые в 2005–2018 годах были выведены из ее боевого состава.

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 11 августа российские оккупанты потеряли в Украине 232 военных самолета. Девять из них были уничтожены 9 августа в результате взрывов на военном аэродроме Саки в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму, который россияне используют сейчас как военную базу для своей авиации.

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