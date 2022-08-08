В России в связи с санкциями разбирают на запчасти почти новые авиалайнеры – Reuters

По данным Reuters, в России разбирают в том числе Airbus A350 Фото: ЕРА

Агентство отмечает, что такой совет ранее давали авиакомпаниям в правительстве России.

Один из собеседников Reuters рассказал, что на разборке в "Аэрофлоте" находятся как минимум один Sukhoi Superjet 100 и один "почти новый" Airbus A350.

От иностранных комплектующих "сильно зависит" и российский самолет Sukhoi Superjets, с одного из них, по данным агентства, уже сняли двигатель, чтобы установить его на другой борт.

Ссылаясь на последние доступные данные, Reuters отмечает, что почти 80% воздушного флота "Аэрофлота" составляют западные самолеты Airbus и Boeing.

Агентство подсчитало, что с конца июля не летали 15% авиапарка "Аэрофлота", то есть около 50 самолетов.

Тот Airbus A350, который российская компания разбирает на запчасти, не взлетал около трех месяцев, пишет Reuters.