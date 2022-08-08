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В России в связи с санкциями разбирают на запчасти почти новые авиалайнеры – Reuters

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По данным Reuters, в России разбирают в том числе Airbus A350
По данным Reuters, в России разбирают в том числе Airbus A350
Фото: ЕРА

Авиакомпании России, в том числе государственный "Аэрофлот", разбирают пассажирские самолеты из-за вызванного санкциями недостатка запчастей. Об этом со ссылкой на собственные источники в авиаотрасли сообщает 8 августа Reuters.

Агентство отмечает, что такой совет ранее давали авиакомпаниям в правительстве России.

Один из собеседников Reuters рассказал, что на разборке в "Аэрофлоте" находятся как минимум один Sukhoi Superjet 100 и один "почти новый" Airbus A350.

От иностранных комплектующих "сильно зависит" и российский самолет Sukhoi Superjets, с одного из них, по данным агентства, уже сняли двигатель, чтобы установить его на другой борт.

Ссылаясь на последние доступные данные, Reuters отмечает, что почти 80% воздушного флота "Аэрофлота" составляют западные самолеты Airbus и Boeing.

Агентство подсчитало, что с конца июля не летали 15% авиапарка "Аэрофлота", то есть около 50 самолетов.

Тот Airbus A350, который российская компания разбирает на запчасти, не взлетал около трех месяцев, пишет Reuters.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля США и Евросоюз запретили сдавать в лизинг и поставлять запчасти к самолетам, которые используются в РФ.

24 марта авиакомпании РФ отказались вернуть западным лизингодателям более 500 самолетов. Президент РФ Владимир Путин разрешил регистрировать их в России, таким образом у самолетов оказалась двойная регистрация – фактически они были отобраны у владельцев. Часть самолетов, принадлежавших российским авиакомпаниям на условиях лизинга, была арестована за границей.

В министерстве транспорта РФ заявляли, что в вопросе поиска запчастей для самолетов планируют "ориентироваться на опыт Ирана, который находится под санкциями много лет".

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 9,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Запад вводить еще больше санкций против агрессора.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, транспорт, санкции, самолет, Аэрофлот, Airbus, самолеты, Boeing, авиакомпания
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