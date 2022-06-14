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Из-за санкций российским производителям не хватает картона для пищевой упаковки

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Некоторые компании выводят из ассортимента часть продукции в картонной упаковке
Некоторые компании выводят из ассортимента часть продукции в картонной упаковке
Фото: depositphotos.com

Из-за санкций ЕС крупные российские производители продуктов питания столкнулись с нехваткой картона для пищевой упаковки. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке.

Представители "Союзмолока" на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам 9 июня предложили распределять выпускаемый в России картон для пищевой упаковки между ее производителями, включая Tetra Pak, "Ламбумиз", "Стерэкс Пак", "Молопак", "Промпак". По словам источников, отраслевая ассоциация попросила депутатов запросить у минпромторга РФ информацию по месячному производству картона до конца года.

Гендиректор "Союзмолока" Артем Белов поясняет, что владея информацией о прогнозируемых объемах выпуска картона, производителям упаковки было бы легче планировать свою деятельность и договариваться с покупателями. Уже были случаи, когда производителям упаковки не подтверждалась поставка оговоренных объемов картона, указывает он.

Отмечается, что проблемы возникли после принятия ЕС пятого пакета санкций, который вступил в силу 9 апреля. Под ограничение попала продукция шведского производителя упаковки Tetra Pak. У компании есть локализованное производство в России, но для нормального функционирования необходимо поставлять импортные упаковочные материалы и компоненты.

Tetra Pak в начале июня просила Национальный совет по торговле Швеции сделать исключение из-за социальной значимости продукции компании и разрешить поставки, но получила отказ.

Гендиректор "Ламбумиза" Александр Абалаков отмечает недостаток ламинированного картона, который используется для пищевой промышленности. До введения санкций до 50% такого сырья импортировалось. По словам Абалакова, нужно найти замену для выпадающих объемов.

По данным источников газеты, сохраняется нехватка около 30% картона. Собеседник на молочном рынке объясняет, что российский картон не всегда высокого качества и не выдерживает требований по срокам хранения продукции. Перевести же на другие виды упаковки – пластик или стекло – некоторые продукты, например, ультрапастеризованное молоко, невозможно из-за технологии производства, объясняет источник.

По словам источника, производители молочной продукции вынуждены искать альтернативных поставщиков упаковки, в частности, в странах Юго-Восточной Азии. Кроме того, некоторые компании выводят из ассортимента часть продукции в картонной упаковке, например, йогурты, для использования в наиболее рентабельных продуктах.

Контекст:

После вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США и их союзники ввели несколько пакетов санкций в отношении Российской Федерации, представителей ее власти и бизнеса.

Европейский совет 3 июня утвердил шестой пакет санкций. Он включает ряд ограничений: персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, приостановку вещания трех российских каналов ("Россия РТР" / "РТР-Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр – Международный"), ряд экспортных ограничений и отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе крупнейшего в стране – "Сбербанка". Изначально планировалось, что эмбарго на нефть будет полным.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля по июнь на РФ было наложено почти 8 тыс. ограничений. А всего с 2014 года – 10,5 тыс.

11 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужен седьмой санкционный пакет против России и он должен стать еще более мощным.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, санкции, дефицит, продукты, Евросоюз
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