Из-за санкций российским производителям не хватает картона для пищевой упаковки

Представители "Союзмолока" на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам 9 июня предложили распределять выпускаемый в России картон для пищевой упаковки между ее производителями, включая Tetra Pak, "Ламбумиз", "Стерэкс Пак", "Молопак", "Промпак". По словам источников, отраслевая ассоциация попросила депутатов запросить у минпромторга РФ информацию по месячному производству картона до конца года.
Гендиректор "Союзмолока" Артем Белов поясняет, что владея информацией о прогнозируемых объемах выпуска картона, производителям упаковки было бы легче планировать свою деятельность и договариваться с покупателями. Уже были случаи, когда производителям упаковки не подтверждалась поставка оговоренных объемов картона, указывает он.
Отмечается, что проблемы возникли после принятия ЕС пятого пакета санкций, который вступил в силу 9 апреля. Под ограничение попала продукция шведского производителя упаковки Tetra Pak. У компании есть локализованное производство в России, но для нормального функционирования необходимо поставлять импортные упаковочные материалы и компоненты.
Tetra Pak в начале июня просила Национальный совет по торговле Швеции сделать исключение из-за социальной значимости продукции компании и разрешить поставки, но получила отказ.
Гендиректор "Ламбумиза" Александр Абалаков отмечает недостаток ламинированного картона, который используется для пищевой промышленности. До введения санкций до 50% такого сырья импортировалось. По словам Абалакова, нужно найти замену для выпадающих объемов.
По данным источников газеты, сохраняется нехватка около 30% картона. Собеседник на молочном рынке объясняет, что российский картон не всегда высокого качества и не выдерживает требований по срокам хранения продукции. Перевести же на другие виды упаковки – пластик или стекло – некоторые продукты, например, ультрапастеризованное молоко, невозможно из-за технологии производства, объясняет источник.
По словам источника, производители молочной продукции вынуждены искать альтернативных поставщиков упаковки, в частности, в странах Юго-Восточной Азии. Кроме того, некоторые компании выводят из ассортимента часть продукции в картонной упаковке, например, йогурты, для использования в наиболее рентабельных продуктах.
После вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США и их союзники ввели несколько пакетов санкций в отношении Российской Федерации, представителей ее власти и бизнеса.
Европейский совет 3 июня утвердил шестой пакет санкций. Он включает ряд ограничений: персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, приостановку вещания трех российских каналов ("Россия РТР" / "РТР-Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр – Международный"), ряд экспортных ограничений и отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе крупнейшего в стране – "Сбербанка". Изначально планировалось, что эмбарго на нефть будет полным.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля по июнь на РФ было наложено почти 8 тыс. ограничений. А всего с 2014 года – 10,5 тыс.
11 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужен седьмой санкционный пакет против России и он должен стать еще более мощным.