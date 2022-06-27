Из-за санкций Россия столкнулась с проблемами в оборонно-промышленном комплексе – СМИ

После введения санкций с трудностями при выполнении гособоронзаказа столкнулся единственный в России производитель танков – "Уралвагонзавод". Руководство отправило часть сотрудников в простой из-за нехватки иностранных комплектующих, говорится в материале. Как объяснил изданию военный эксперт Юрий Федоров, "зависимость российского ВПК от импорта сформировалась еще в советское время". По его словами, за рубежом "закупались электронные чипы, без которых все системы запуска и управления не работают".
От санкций пострадал также "Барнаульский станкостроительный завод". Там уволили 400 сотрудников из-за потери рынков сбыта. За последние три года предприятие экспортировало более 1 млрд патронов в более чем 30 стран, отмечает издание, но с началом войны в Украине Запад (в первую очередь страны Северной Америки) отказался покупать патроны этого завода.
В то же время сократились поставки в Китай, Индию, Алжир и Египет из-за того, что качество продукции РФ упало. "Единственная, наверное, страна, которая будет продолжать наращивать свой спрос на российское вооружение, – это Алжир", – приводит мнение военного эксперта Ильи Крамника "Сибирь.Реалии".
Также РФ сталкивается с проблемами импорта. Теоретически можно ввозить необходимые для ВПК товары из Китая, с которым о поставках Россия не раз пыталась договориться, но, скорее всего, КНР не пойдет на такой шаг, опасаясь санкций, заявила изданию военный аналитик Яна Матвеева. По ее мнению, "китайцы не будут продавать России [вооружение] даже через какое-то левое ИП [индивидуального предпринимателя]".
Россия надеется, что "какая-то из стран, которая не находится под санкциями, – условный Кыргызстан – будет покупать и перепродавать в Россию" материалы, считают эксперты. Но, по их мнению, "покупать компоненты для вооружения массово таким образом вряд ли получится".
В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,2 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 11 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
В марте власти США ввели санкции против 48 предприятий российского военно-промышленного комплекса, отметили в "Сибирь.Реалии", среди которых – "Вертолеты России", корпорация "Тактическое ракетное вооружение", АО НПО "Высокоточные комплексы", научно-производственный концерн "Техмаш", АО "Кронштадт" и другие. Санкции включали заморозку американских активов предприятий, а также запрет на поставку технологий.
Как сообщается в материале, со ссылкой на расследование издания "Важные истории", в ходе войны российская армия потеряла от 23 до 42% всех своих боеспособных танков, от 8 до 19% бронетехники, до 16% артиллерийских орудий.