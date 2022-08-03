Российский "Газпром" заявляет, что отремонтированную турбину "невозможно" вернуть на "Северный поток" из-за санкций

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале "Газпрома" 3 августа.
"Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС "Портовая" невозможной", – заявили в "Газпроме".
КС "Портовая" в Ленинградской области РФ – это отправная точка газопровода, отмечает "Медуза". Как заявлял в июле зампредседателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов, газотурбинный двигатель с номером 073 был отправлен в Канаду для ремонта в декабре прошлого года.
Заявление "Газпрома" обнародовали через несколько часов после того, как канцлер Германии Олаф Шольц приехал на завод Siemens Energy в городе Мюльхайм-на-Руре осмотреть полученную после обслуживания в Канаде турбину. Он обвинил Россию в задержке возвращения агрегата. Невыполнение Россией контрактов на поставку газа не имеет никаких технических причин, констатировал Шольц.
В июне 2022 года российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощности. Компания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".
Речь о турбине компрессорной станции "Портовая", которая была на ремонте в Канаде. По информации СМИ, турбина была отправлена в РФ, но "застряла" в Германии, так как Москва не дает согласия на дальнейшую транспортировку.
Президент России Владимир Путин 19 июля заявил, что "Газпром" якобы не получил подтверждения от Канады о передаче турбины. Без нее, сказал глава Кремля, объемы поставок российского газа по "Северному потоку" сократятся до 30 млн м³ в сутки.
25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки. На этом фоне в Европе резко выросли цены на газ.