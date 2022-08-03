Российский "Газпром" заявляет, что отремонтированную турбину "невозможно" вернуть на "Северный поток" из-за санкций

Турбину доставили из Канады в Германию после ремонта, но РФ отказывается ее принимать Фото: ЕРА

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале "Газпрома" 3 августа.

"Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС "Портовая" невозможной", – заявили в "Газпроме".

КС "Портовая" в Ленинградской области РФ – это отправная точка газопровода, отмечает "Медуза". Как заявлял в июле зампредседателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов, газотурбинный двигатель с номером 073 был отправлен в Канаду для ремонта в декабре прошлого года.

Заявление "Газпрома" обнародовали через несколько часов после того, как канцлер Германии Олаф Шольц приехал на завод Siemens Energy в городе Мюльхайм-на-Руре осмотреть полученную после обслуживания в Канаде турбину. Он обвинил Россию в задержке возвращения агрегата. Невыполнение Россией контрактов на поставку газа не имеет никаких технических причин, констатировал Шольц.