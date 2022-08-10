Побратим Запорожского Мстителя сбил российский Су-25 – Нацгвардия

"У рашистов минус еще один штурмовик Су-25. Во время вражеского налета на запорожском направлении боец Нацгвардии совершил пуск ракеты из ПЗРК "Игла" по самолету Су-25. После поражения цели за лесополосой произошел взрыв. Падение вражеского самолета на оккупированной территории было подтверждено. Цель уничтожена", – сказано в сообщении.

Нацгвардия отмечает, что роковой выстрел произвел побратим уже известного Запорожского Мстителя – также боец Национальной гвардии, призванный на срочную службу.

Запорожский Мститель – прозвище 19-летнего нацгвардейца, который сбил при помощи ПЗРК уже шесть российских самолетов и одну крылатую ракету. Украинский защитник, имя которого в Нацгвардии не раскрывают, получил звание Героя Украины.