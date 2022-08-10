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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Побратим Запорожского Мстителя сбил российский Су-25 – Нацгвардия

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У оккупантов потери: над Украиной сбит очередной Су-25
У оккупантов потери: над Украиной сбит очередной Су-25
Фото: Vitaly V. Kuzmin / vitalykuzmin.net / ru.wikipedia.org

Боец Национальной гвардии Украины сбил российский штурмовик Су-25 во время вражеского налета на запорожском направлении, сообщает 10 августа в Facebook пресс-служба НГУ.

"У рашистов минус еще один штурмовик Су-25. Во время вражеского налета на запорожском направлении боец Нацгвардии совершил пуск ракеты из ПЗРК "Игла" по самолету Су-25. После поражения цели за лесополосой произошел взрыв. Падение вражеского самолета на оккупированной территории было подтверждено. Цель уничтожена", – сказано в сообщении.

Нацгвардия отмечает, что роковой выстрел произвел побратим уже известного Запорожского Мстителя – также боец Национальной гвардии, призванный на срочную службу.

Запорожский Мститель – прозвище 19-летнего нацгвардейца, который сбил при помощи ПЗРК уже шесть российских самолетов и одну крылатую ракету. Украинский защитник, имя которого в Нацгвардии не раскрывают, получил звание Героя Украины.

https://www.facebook.com/NGUmainpage/posts/pfbid02fEHcWMKm9YcaPZAhMpGVrCfnzfVX57qH6b3stpJmYHL7uEarE3pZXZjKpyVtKxhVl

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 10 августа российские оккупанты потеряли в Украине 232 военных самолета. Девять из них были уничтожены 9 августа в результате взрывов на военном аэродроме Саки в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму, который россияне используют сейчас как военную базу для своей авиации.

Теги: Россия, самолет, оккупация, авиация, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Су-25, самолеты, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, ПЗРК, война России против Украины, ракеты, ракета, российские оккупанты, Новофедоровка
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