На аэродроме в Крыму уничтожены минимум семь российских самолетов. Это крупнейшие потери для авиации РФ со времен Второй мировой – CNN

На аэродроме в Крыму уничтожено или повреждено минимум девять самолетов, сообщил CNN со ссылкой на бывшего пилота Питера Лейтона Фото: ЕРА

Научный сотрудник Азиатского института Гриффита и бывший пилот ВВС Австралии Питер Лейтон, изучивший спутниковые фотографии Planet Lab до и после взрывов, отметил, что, вероятнее всего, были уничтожены боевые самолеты Су-24 и Су-30.

По словам Лейтона, еще два боевых самолета были повреждены.