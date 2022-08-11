На аэродроме в Крыму уничтожены минимум семь российских самолетов. Это крупнейшие потери для авиации РФ со времен Второй мировой – CNN

Научный сотрудник Азиатского института Гриффита и бывший пилот ВВС Австралии Питер Лейтон, изучивший спутниковые фотографии Planet Lab до и после взрывов, отметил, что, вероятнее всего, были уничтожены боевые самолеты Су-24 и Су-30.
По словам Лейтона, еще два боевых самолета были повреждены.
9 августа произошли взрывы на авиабазе российских оккупационных войск под Саками в Новофедоровке. В минобороны РФ заявили, что произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов", и подчеркнули, что "никакого огневого воздействия" по аэродрому не было.
Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram заявил об одном погибшем и девяти пострадавших вследствие происшествия.
Украина свою причастность к взрывам отрицает. "Мы здесь при чем? Это, возможно, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри вооруженных сил РФ", – заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Минобороны Украины напомнило "о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", призвало сохранять спокойствие и верить Вооруженным силам Украины.
Воздушные силы ВСУ заявляли, что на аэродроме было уничтожено минимум девять самолетов.