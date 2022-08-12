Резников заявил, что в Украину прибыли новые MLRS M270, и пообещал другие "подарки"

"Великобритания обещала, Великобритания выполнила! В Украину прибыло больше РСЗО M270", – сообщил глава Минобороны.
Резников поблагодарил министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и весь британский народ.
"Ваша поддержка удивительна и так важна для Украины. Наша армия умело использует это "пополнение" на поле боя", – написал он.
Резников анонсировал скорое прибытие в Украину и других "подарков".
Глава Минобороны Украины не назвал количество прибывших в Украину реактивных систем. Однако 10 августа Уоллес заявил, что Великобритания отправит в Украину еще три MLRS M270, удвоив таким образом их количество в ВСУ. Также британский министр обороны пообещал поставку значительного количества боеприпасов для этих систем.
UK promised, UK delivered! *— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 12, 2022
More M270 MLRS arrived in Ukraine. Thanks to @BWallaceMP and all the * people! Your support is amazing and so important for Ukraine. Our #UAarmy will skillfully use this "replenishment" at the battlefield.
P.S. More “gifts” will arrive soon. pic.twitter.com/DvVIpz6XjK
О намерении передать Украине три MLRS M270 6 июня заявляла Великобритания, передачу еще трех MLRS от Германии анонсировали 15 июня в Пентагоне. 29 июня министерство обороны Норвегии сообщило, что Норвегия и Великобритания передадут Украине реактивную артиллерию дальнего действия.
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.
ВСУ за неделю с помощью HIMARS и MLRS уничтожили 10 пунктов управления оккупантов, около 15 складов и логистических баз, сообщили в Генштабе 4 августа.
MLRS (Multiple Launch Rocket System) М270 – система на гусеничной базе бронемашины Bradley, имеет два отдельных пусковых контейнера, каждый из которых может быть снаряжен одной или шестью ракетами, их максимальная дальность – 32, 45, 70 и 300 км.