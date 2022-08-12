ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников заявил, что в Украину прибыли новые MLRS M270, и пообещал другие "подарки"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Новая партия британских MLRS M270 уже в Украине
Новая партия британских MLRS M270 уже в Украине
Фото: EPA

Вооруженные силы Украины получили новые высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 из Великобритании. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников 12 августа написал в Twitter.

"Великобритания обещала, Великобритания выполнила! В Украину прибыло больше РСЗО M270", – сообщил глава Минобороны.

Резников поблагодарил министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и весь британский народ.

"Ваша поддержка удивительна и так важна для Украины. Наша армия умело использует это "пополнение" на поле боя", – написал он.

Резников анонсировал скорое прибытие в Украину  и других "подарков".

Глава Минобороны Украины не назвал количество прибывших в Украину реактивных систем. Однако 10 августа Уоллес заявил, что Великобритания отправит в Украину еще три MLRS M270, удвоив таким образом их количество в ВСУ. Также британский министр обороны пообещал поставку значительного количества боеприпасов для этих систем.

Контекст:

О намерении передать Украине три MLRS M270 6 июня заявляла Великобритания, передачу еще трех MLRS от Германии анонсировали 15 июня в Пентагоне. 29 июня министерство обороны Норвегии сообщило, что Норвегия и Великобритания передадут Украине реактивную артиллерию дальнего действия.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

ВСУ за неделю с помощью HIMARS и MLRS уничтожили 10 пунктов управления оккупантов, около 15 складов и логистических баз, сообщили в Генштабе 4 августа.

MLRS (Multiple Launch Rocket System) М270 – система на гусеничной базе бронемашины Bradley, имеет два отдельных пусковых контейнера, каждый из которых может быть снаряжен одной или шестью ракетами, их максимальная дальность – 32, 45, 70 и 300 км.

Теги: Россия, Украина, оружие, Великобритания, Вооруженные силы Украины, военная техника, военная помощь, помощь, Алексей Резников, боеприпасы, РСЗО, артиллерия, Ukraine, Минобороны, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, Бен Уоллес, Reznikov, MLRS
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Наконец-то вместе", "Любовь всегда побеждает". Дорофеева показала настоящую причину своего возвращения в Украину
"Наконец-то вместе", "Любовь всегда побеждает". Дорофеева показала настоящую причину своего возвращения в Украину
"Ваш зять оказался говном". Былик в присутствии матери Наташи Королевой высказалась о Тарзане, поддержавшем войну РФ против Украины
"Ваш зять оказался говном". Былик в присутствии матери Наташи Королевой высказалась о Тарзане, поддержавшем войну РФ против Украины
"Говно на палочке". Гордон показал, как украинская школьница изобразила российский флаг
"Говно на палочке". Гордон показал, как украинская школьница изобразила российский флаг
Мозговая рассказала, из чего состоит "самый вкусный в мире ужин"
Мозговая рассказала, из чего состоит "самый вкусный в мире ужин"
  "В отношениях всегда случаются расстройства, но это не повод их завершать". Тоня Матвиенко после возвращения в Украину презентовала песню "Жива вода". Аудио
  "В отношениях всегда случаются расстройства, но это не повод их завершать". Тоня Матвиенко после возвращения в Украину презентовала песню "Жива вода". Аудио
"Мой первый рожденный сын. Невероятно талантливый". Мадонна показала редкое фото своего взрослого биологического сына от Гая Ричи
"Мой первый рожденный сын. Невероятно талантливый". Мадонна показала редкое фото своего взрослого биологического сына от Гая Ричи
40-летняя Мейхер без бюстгальтера покрутилась перед камерой. Видео
40-летняя Мейхер без бюстгальтера покрутилась перед камерой. Видео
50-летняя Вайнона Райдер снялась в откровенном рекламном ролике, пролив в декольте молоко. В сети обвинили бренд в сексизме. Видео
50-летняя Вайнона Райдер снялась в откровенном рекламном ролике, пролив в декольте молоко. В сети обвинили бренд в сексизме. Видео
"Надежное убежище". Арестович показал мужчину с головой между женских ног
"Надежное убежище". Арестович показал мужчину с головой между женских ног
"Галчата в гнезде". Галкин показал, как его дети вместе с внучкой Пугачевой спрятались в шкафу
"Галчата в гнезде". Галкин показал, как его дети вместе с внучкой Пугачевой спрятались в шкафу
"Мое маленькое большое счастье". Жена Роналду показала новое фото их четырехмесячной дочери
"Мое маленькое большое счастье". Жена Роналду показала новое фото их четырехмесячной дочери
56-летняя Кроуфорд показала, как занимается глажкой. Видео
56-летняя Кроуфорд показала, как занимается глажкой. Видео
Дорофеева после возвращения в Украину выступила перед украинскими защитниками. Видео
Дорофеева после возвращения в Украину выступила перед украинскими защитниками. Видео
  Педан рассказал, какую фразу не стоит употреблять во время войны
  Педан рассказал, какую фразу не стоит употреблять во время войны
"Моя любовь". Шевченко посвятил пост жене в честь ее 44-летия
"Моя любовь". Шевченко посвятил пост жене в честь ее 44-летия
"Ужин был просто потрясающим". Мелани Гриффит показала, как отпраздновала свое 65-летие
"Ужин был просто потрясающим". Мелани Гриффит показала, как отпраздновала свое 65-летие
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Страшное возмездие". Гордон показал, что "случилось" с языками Скабеевой и Попова (320476)
2
"Зеленский когда-то уйдет с президенства". Арестович прокомментировал свои президентские амбиции (93026)
3
Арестович: Мало кто знает, но я в первой пятерке на ликвидацию в России. Для меня конкретная привязка к жилью – это опасность (52177)
4
"Если она сейчас так вытанцовывает, то что было в 20 лет?" Танец бабушки под хит "Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ" взорвал сеть. Видео (37528)
5
Квиткова снялась в купальнике и впервые показала, как выглядела при весе "плюс 30 кг" накануне родов (36748)
6
Звезда сериала "Сваты" Кошмал рассказала, как отреагировала на то, что Добронравов поддержал агрессию России (26222)
7
Буряты вместо чучел, дуршлаги из касок, кабриолет из танка. Великий пошутил о применении в украинском селе военных трофеев (23038)
8
"Такая гибкая", "Я в восторге". 41-летняя Ребрик показала гимнастическое упражнение с мячом. Видео (21982)
 
 
 
 