Резников заявил, что в Украину прибыли новые MLRS M270, и пообещал другие "подарки"

"Великобритания обещала, Великобритания выполнила! В Украину прибыло больше РСЗО M270", – сообщил глава Минобороны.

Резников поблагодарил министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и весь британский народ.

"Ваша поддержка удивительна и так важна для Украины. Наша армия умело использует это "пополнение" на поле боя", – написал он.

Резников анонсировал скорое прибытие в Украину и других "подарков".

Глава Минобороны Украины не назвал количество прибывших в Украину реактивных систем. Однако 10 августа Уоллес заявил, что Великобритания отправит в Украину еще три MLRS M270, удвоив таким образом их количество в ВСУ. Также британский министр обороны пообещал поставку значительного количества боеприпасов для этих систем.