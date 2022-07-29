Залужный показал MLRS М270 в действии: "Разом до перемоги!" Видео

"Вооруженные силы Украины благодарны нашим партнерам за непреклонную поддержку и помощь, – написал комментарий к видео Залужный. – Разом до перемоги!"
В опубликованном видеоролике украинский военный говорит, что "оружия мало не бывает" – "чем больше вооружения – тем лучше".
Отмечается, что внутри MLRS есть система очистки воздуха. На одной из ракет видна надпись: "За Лизу" (скорее всего, имеется в виду четырехлетняя Лиза Дмитриева, которая погибла в результате ракетного удара российских оккупантов по Виннице 14 июля. – "ГОРДОН").
Подчеркивается, что боезапас РСЗО – 12 управляемых реактивных снарядов. Далее на видео MLRS M270 выдвигается на позицию и производит пуски ракет в сторону врага.
MLRS (Multiple Launch Rocket System) М270 – система на гусеничной базе бронемашины Bradley, имеет два отдельных пусковых контейнера, каждый из которых может быть снаряжен одной или шестью ракетами, их максимальная дальность: 32, 45, 70 и 300 км.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О намерении передать Украине три MLRS M270 6 июня заявляла Великобритания, передачу еще трех MLRS от Германии анонсировали 15 июня в Пентагоне. 29 июня министерство обороны Норвегии сообщило, что Норвегия и Великобритания передадут Украине реактивную артиллерию дальнего действия.
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.