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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный показал MLRS М270 в действии: "Разом до перемоги!" Видео

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Боезапас РСЗО 12 управляемых реактивных снарядов, отмечается на видео
Боезапас РСЗО – 12 управляемых реактивных снарядов, отмечается на видео
Скриншот: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный 29 июля опубликовал в Facebook видео работы реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS M270.

"Вооруженные силы Украины благодарны нашим партнерам за непреклонную поддержку и помощь, – написал комментарий к видео Залужный. – Разом до перемоги!"

В опубликованном видеоролике украинский военный говорит, что "оружия мало не бывает" – "чем больше вооружения – тем лучше".

Отмечается, что внутри MLRS есть система очистки воздуха. На одной из ракет видна надпись: "За Лизу" (скорее всего, имеется в виду четырехлетняя Лиза Дмитриева, которая погибла в результате ракетного удара российских оккупантов по Виннице 14 июля. – "ГОРДОН").

Подчеркивается, что боезапас РСЗО – 12 управляемых реактивных снарядов. Далее на видео MLRS M270 выдвигается на позицию и производит пуски ракет в сторону врага.  

MLRS (Multiple Launch Rocket System) М270 – система на гусеничной базе бронемашины Bradley, имеет два отдельных пусковых контейнера, каждый из которых может быть снаряжен одной или шестью ракетами, их максимальная дальность: 32, 45, 70 и 300 км.

 Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/CinCAFU/videos/745552666770317/

Контекст:

О намерении передать Украине три MLRS M270 6 июня заявляла Великобритания, передачу еще трех MLRS от Германии анонсировали 15 июня в Пентагоне. 29 июня министерство обороны Норвегии сообщило, что Норвегия и Великобритания передадут Украине реактивную артиллерию дальнего действия.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

Теги: Украина, оружие, Вооруженные силы Украины, вооружение, военная помощь, боеприпасы, РСЗО, украинский военный, видео, ВСУ, война России против Украины, ракеты, Валерий Залужный, MLRS
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