Великобритания удвоит количество высокоточных РСЗО, предоставленных Украине – глава минобороны

Об этом 10 августа в Копенгагене (Дания) в комментарии BBC сообщил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

Великобритания уже предоставила Украине три РСЗО. По словам Уоллеса, это высокоточное оружие помогает Украине уничтожать склады боеприпасов и командные центры российских оккупантов.

Великобритания "очень довольна", как Украина использует РСЗО, предоставленные ей странами Запада, отметил глава минобороны.

ВСУ различают, какие цели следует поражать с помощью реактивных систем, чтобы у них быстро не закончились боеприпасы, добавил Уоллес.

Он подчеркнул, что непрерывная поддержка Киева "направляет очень четкое сообщение – Великобритания и международное сообщество остаются против этой незаконной войны и будут стоять бок о бок, оказывая оборонную военную помощь Украине, чтобы помочь ей защититься от вторжения [президента РФ Владимира] Путина".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О намерении передать Украине три MLRS M270 6 июня заявляла Великобритания, передачу еще трех MLRS от Германии анонсировали 15 июня в Пентагоне. 29 июня министерство обороны Норвегии сообщило, что Норвегия и Великобритания передадут Украине реактивную артиллерию дальнего действия.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

ВСУ за неделю с помощью HIMARS и MLRS уничтожили 10 пунктов управления оккупантов, около 15 складов и логистических баз, сообщили в Генштабе 4 августа.

MLRS (Multiple Launch Rocket System) М270 – система на гусеничной базе бронемашины Bradley, имеет два отдельных пусковых контейнера, каждый из которых может быть снаряжен одной или шестью ракетами, их максимальная дальность – 32, 45, 70 и 300 км.