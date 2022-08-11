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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Россия еще раз пробила дно в мировой истории терроризма". Зеленский заявил о необходимости полного вывода оккупантов с территории ЗАЭС

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Обстрелы РФ Запорожской АЭС одно из крупнейших преступлений государства-террориста, отметил Зеленский
Обстрелы РФ Запорожской АЭС – одно из крупнейших преступлений государства-террориста, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Россия, оккупационные войска которой 11 августа не менее четырех раз обстреляли район Запорожской АЭС (ЗАЭС), перешла к откровенному ядерному шантажу.

Об этом в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Происходящее сейчас вокруг Запорожской АЭС – это одно из крупнейших преступлений государства-террориста. Сегодня зафиксированы очередные прилеты российских снарядов по территории станции в непосредственной близости от объектов АЭС, – сказал президент. – Россия еще раз пробила дно в мировой истории терроризма. Никто больше не использовал атомную станцию так очевидно для угроз всему миру и для выдвижения каких-либо условий".

Зеленский призвал мировые государства "немедленно реагировать", чтобы выгнать оккупантов с территории ЗАЭС.

"Это глобальный интерес, а не просто украинская потребность. Подчеркиваем это на всех уровнях – от Совета Безопасности ООН до контактов между государствами. Только полный уход россиян с территории Запорожской АЭС и восстановление полноценного контроля Украины над ситуацией вокруг станции гарантируют восстановление атомной безопасности всей Европы", – подчеркнул президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/317502183864358/

Вывести военных и технику с территории ЗАЭС и не допускать дальнейшего развертывания сил или техники на объекте 11 августа призвал также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а потом из РСЗО, сообщили в компании "Энергоатом". После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.

Вечером 6 августа оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек, сообщили в "Энергоатоме".

8 августа "Энергоатом" предупредил, что на Запорожской АЭС есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.

9 августа в "Энергоатоме" заявили, что РФ начала подключение Запорожской АЭС к российской энергосистеме.

11 августа оккупанты четыре раза обстреляли район ЗАЭС, в частности, попав совсем недалеко от 1-го энергоблока. В результате обстрела было зафиксировано обширное задымление, отметили в "Энергоатоме".

Теги: Россия, Украина, терроризм, угрозы, Совет Безопасности ООН, Запорожская АЭС, Владимир Зеленский, преступление, шантаж, обстрелы, Европа, война России против Украины, президент, безопасность, обращение, российские оккупанты
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