"Россия еще раз пробила дно в мировой истории терроризма". Зеленский заявил о необходимости полного вывода оккупантов с территории ЗАЭС

Об этом в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"Происходящее сейчас вокруг Запорожской АЭС – это одно из крупнейших преступлений государства-террориста. Сегодня зафиксированы очередные прилеты российских снарядов по территории станции в непосредственной близости от объектов АЭС, – сказал президент. – Россия еще раз пробила дно в мировой истории терроризма. Никто больше не использовал атомную станцию так очевидно для угроз всему миру и для выдвижения каких-либо условий".
Зеленский призвал мировые государства "немедленно реагировать", чтобы выгнать оккупантов с территории ЗАЭС.
"Это глобальный интерес, а не просто украинская потребность. Подчеркиваем это на всех уровнях – от Совета Безопасности ООН до контактов между государствами. Только полный уход россиян с территории Запорожской АЭС и восстановление полноценного контроля Украины над ситуацией вокруг станции гарантируют восстановление атомной безопасности всей Европы", – подчеркнул президент.
Вывести военных и технику с территории ЗАЭС и не допускать дальнейшего развертывания сил или техники на объекте 11 августа призвал также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а потом из РСЗО, сообщили в компании "Энергоатом". После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.
Вечером 6 августа оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек, сообщили в "Энергоатоме".
8 августа "Энергоатом" предупредил, что на Запорожской АЭС есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.
9 августа в "Энергоатоме" заявили, что РФ начала подключение Запорожской АЭС к российской энергосистеме.
11 августа оккупанты четыре раза обстреляли район ЗАЭС, в частности, попав совсем недалеко от 1-го энергоблока. В результате обстрела было зафиксировано обширное задымление, отметили в "Энергоатоме".