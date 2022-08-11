"Россия еще раз пробила дно в мировой истории терроризма". Зеленский заявил о необходимости полного вывода оккупантов с территории ЗАЭС

Об этом в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Происходящее сейчас вокруг Запорожской АЭС – это одно из крупнейших преступлений государства-террориста. Сегодня зафиксированы очередные прилеты российских снарядов по территории станции в непосредственной близости от объектов АЭС, – сказал президент. – Россия еще раз пробила дно в мировой истории терроризма. Никто больше не использовал атомную станцию так очевидно для угроз всему миру и для выдвижения каких-либо условий".

Зеленский призвал мировые государства "немедленно реагировать", чтобы выгнать оккупантов с территории ЗАЭС.

"Это глобальный интерес, а не просто украинская потребность. Подчеркиваем это на всех уровнях – от Совета Безопасности ООН до контактов между государствами. Только полный уход россиян с территории Запорожской АЭС и восстановление полноценного контроля Украины над ситуацией вокруг станции гарантируют восстановление атомной безопасности всей Европы", – подчеркнул президент.

Вывести военных и технику с территории ЗАЭС и не допускать дальнейшего развертывания сил или техники на объекте 11 августа призвал также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.