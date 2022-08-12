Итоги заседания Совбеза ООН по Запорожской АЭС: Китай хочет усадить Украину и РФ за стол переговоров, все страны выступают за визит миссии МАГАТЭ на станцию

Председательствующий на заседании постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь отметил, что пока нет неотложной ядерной угрозы, поскольку уровень радиации в норме. В то же время он призвал Украину и Россию к безопасному поведению и принятию всех мер, необходимых для предотвращения нештатных ситуаций.

"Мы призываем обе стороны как можно быстрее возобновлять переговоры и искать решения украинского кризиса максимально рациональным способом. Позиция Китая – уважать территориальную целостность, поэтому призываем все международные стороны посодействовать скорейшему разрешению этого кризиса и принять все меры, чтобы стороны вернулись к переговорам", – подчеркнул он.

Он также отметил, что надеется на возможный визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС, чтобы получить более детальную информацию о ситуации вокруг станции.

США возложили всю ответственность за ситуацию вокруг Запорожской АЭС на Россию и призвали обеспечить доступ миссии МАГАТЭ.

Представительница Франции заявила, что Россия должна вернуть Украине контроль над ЗАЭС, захваченной в ходе ничем не оправданной агрессии.

"Украина должна получить доступ и контроль над станцией, потому что эта ситуация несет угрозу жителям Украины", — подчеркнула дипломат.

Она добавила, что персонал МАГАТЭ должен получить доступ к станции и иметь возможность общаться с персоналом станции без давления российских военных.

Представитель Великобритании заявил, что действия России противоречат правилам безопасности, установленным МАГАТЭ и угрожают миллионам людей, а также призвал Россию вывести свои силы со станции и допустить на объект инспекторов МАГАТЭ.

"Нужно понимать, что именно из-за присутствия России и есть опасность как для людей, так и для стран, которые могут получить последствия ядерного инцидента в Украине", – отметил он.

Представители остальных стран-членов Совбеза ООН также высказались за необходимость посещения ЗАЭС сотрудниками МАГАТЭ.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия считает оправданным, чтобы представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приехали на Запорожскую АЭС "как можно скорее", возможно, "даже до конца августа". Он пообещал, что страна-оккупант окажет "максимально возможное содействие" в решении \организационных вопросов этого визита

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на этом же заседании Совбеза ООН выступил за скорейшее посещение специалистами организации Запорожской АЭС и выразил готовность лично возглавить миссию.

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица подчеркнул, что Украина приветствует готовность гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси возглавить такую миссию на ЗАЭС. Кислица обратился к российскому представителю с требованием немедленно и безо всяких условий обеспечить доступ миссии МАГАТЭ на захваченную Запорожскую АЭС.

В то же время он указал, что действия должны осуществляться в строгом соответствии с национальным законодательством Украины и при полном соблюдении международных обязательств.

"Мы готовы оказать миссии всю необходимую помощь и облегчить ее проезд по территории, контролируемой Украиной", – подчеркнул постпред.

Кислица потребовал от РФ прекратить обстрел городов, в особенности Марганца и Никополя Днепропетровской области, на правом берегу Днепра, для которого оккупанты используют как прикрытие площадку станции.

Кислица также заявил о крайней важности присутствия в миссии квалифицированных военных экспертов, а также представителей ООН.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш 11 августа призвал вывести военных и технику с территории ЗАЭС и не допускать дальнейшего развертывания сил или техники на объекте. Он также призвал дать миссии МАГАТЭ "немедленный безопасный и беспрепятственный доступ" к АЭС.