Кислица на заседании Совбеза ООН рассказал, как устроены российские провокации на Запорожской АЭС

Кислица отметил, что полгода назад невозможно было себе представить, что крупнейшая в Европе АЭС могла быть захвачена после вооруженного нападения с использованием танков и артиллерии и впоследствии напичкана военными и оружием.

"Чтобы отвлечь внимание, Россия использует опасные провокации, такие как постановочные обстрелы самой АЭС", – отметил он.

Кислица назвал "циничной" инициативу РФ созвать Совбез ООН сразу после обстрелов станции, которые страна-оккупант сама же и организовала.

Он отметил, что Украина выступает за допуск миссии МАГАТЭ и настаивает на необходимости визита, но он до сих пор не состоялся из-за деструктивной позиции РФ. В том числе делают невозможным визит миссии российские обстрелы АЭС и Энергодара Запорожской области, подчеркнул украинский дипломат.

"Обстрел, который произошел 6 августа, пролил свет на то, как организуются такие провокации. В частности, российские оккупанты – приблизительно 500 военнослужащих и сотрудники "Росатома" – укрылись заранее, до того, как начался обстрел. При этом местный сотрудник получил ранения. Также военное имущество России, развернутое на объекте, было спрятано", – рассказал Кислица.

Постпред Украины в ООН добавил, что с территории АЭС Россия обстреливает находящиеся на противоположном берегу Днепра подконтрольные Украине города, в частности Марганец и Никополь Днепропетровской области, до которых всего 5 миль (около 8 км. – "ГОРДОН").

По убеждению Кислицы, Россия должна незамедлительно, без каких-либо условий допустить на Запорожскую АЭС миссию МАГАТЭ, разминировать ЗАЭС и вывести с ее территории свои вооруженные силы.

Постпред Украины при ООН резюмировал, что Россия должна немедленно прекратить все действия против ядерных объектов на временно оккупированной территории и передать контроль над ними Украине.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на этом же заседании Совбеза ООН выступил за скорейшее посещение специалистами организации Запорожской АЭС и выразил готовность лично возглавить миссию.

США возложили всю ответственность за ситуацию вокруг Запорожской АЭС на Россию.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш 11 августа призвал вывести военных и технику с территории ЗАЭС и не допускать дальнейшего развертывания сил или техники на объекте. Он также призвал дать миссии МАГАТЭ "немедленный безопасный и беспрепятственный доступ" к АЭС.