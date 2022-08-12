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Кислица на заседании Совбеза ООН рассказал, как устроены российские провокации на Запорожской АЭС

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Кислица потребовал, чтобы войска оккупантов покинули Запорожскую АЭС
Кислица потребовал, чтобы войска оккупантов покинули Запорожскую АЭС
Фото: kislitsa_ShamrockUA / ru.wikipedia.org

Украина последовательно выступает за визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но его делает невозможным деструктивная позиция России. Об этом постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, выступая 11 августа на заседании Совета Безопасности ООН, которое транслировалось в YouTube на официальном канале ООН.

Кислица отметил, что полгода назад невозможно было себе представить, что крупнейшая в Европе АЭС могла быть захвачена после вооруженного нападения с использованием танков и артиллерии и впоследствии напичкана военными и оружием.

"Чтобы отвлечь внимание, Россия использует опасные провокации, такие как постановочные обстрелы самой АЭС", – отметил он.

Кислица назвал "циничной" инициативу РФ созвать Совбез ООН сразу после обстрелов станции, которые страна-оккупант сама же и организовала.

Он отметил, что Украина выступает за допуск миссии МАГАТЭ и настаивает на необходимости визита, но он до сих пор не состоялся из-за деструктивной позиции РФ. В том числе делают невозможным визит миссии российские обстрелы АЭС и Энергодара Запорожской области, подчеркнул украинский дипломат.

"Обстрел, который произошел 6 августа, пролил свет на то, как организуются такие провокации. В частности, российские оккупанты – приблизительно 500 военнослужащих и сотрудники "Росатома" – укрылись заранее, до того, как начался обстрел. При этом местный сотрудник получил ранения. Также военное имущество России, развернутое на объекте, было спрятано", – рассказал Кислица.

Постпред Украины в ООН добавил, что с территории АЭС Россия обстреливает находящиеся на противоположном берегу Днепра подконтрольные Украине города, в частности Марганец и Никополь Днепропетровской области, до которых всего 5 миль (около 8 км. – "ГОРДОН").

По убеждению Кислицы, Россия должна незамедлительно, без каких-либо условий допустить на Запорожскую АЭС миссию МАГАТЭ, разминировать ЗАЭС и вывести с ее территории свои вооруженные силы.

Постпред Украины при ООН резюмировал, что Россия должна немедленно прекратить все действия против ядерных объектов на временно оккупированной территории и передать контроль над ними Украине.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на этом же заседании Совбеза ООН выступил за скорейшее посещение специалистами организации Запорожской АЭС и выразил готовность лично возглавить миссию.

США возложили всю ответственность за ситуацию вокруг Запорожской АЭС на Россию.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш 11 августа призвал вывести военных и технику с территории ЗАЭС и не допускать дальнейшего развертывания сил или техники на объекте. Он также призвал дать миссии МАГАТЭ "немедленный безопасный и беспрепятственный доступ" к АЭС.

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а потом из РСЗО, сообщили в компании "Энергоатом". После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.

Вечером 6 августа оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек, сообщили в "Энергоатоме".

8 августа "Энергоатом" предупредил, что на Запорожской АЭС есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.

9 августа в "Энергоатоме" заявили, что РФ начала подключение Запорожской АЭС к российской энергосистеме.

11 августа россияне в очередной раз обстреляли станцию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал руководство МАГАТЭ и ООН как можно скорее направить международную миссию на захваченную АЭС.

Теги: Россия, США, Украина, ООН, оккупация, Запорожская область, Совет Безопасности ООН, АЭС, Энергоатом, Сергей Кислица, Росатом, Запорожская АЭС, страна-агрессор, российская агрессия, МАГАТЭ, война России против Украины, безопасность, Энергодар, Рафаэль Гросси, российские оккупанты
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