Кислица на заседании Совбеза ООН рассказал, как устроены российские провокации на Запорожской АЭС

Кислица отметил, что полгода назад невозможно было себе представить, что крупнейшая в Европе АЭС могла быть захвачена после вооруженного нападения с использованием танков и артиллерии и впоследствии напичкана военными и оружием.
"Чтобы отвлечь внимание, Россия использует опасные провокации, такие как постановочные обстрелы самой АЭС", – отметил он.
Кислица назвал "циничной" инициативу РФ созвать Совбез ООН сразу после обстрелов станции, которые страна-оккупант сама же и организовала.
Он отметил, что Украина выступает за допуск миссии МАГАТЭ и настаивает на необходимости визита, но он до сих пор не состоялся из-за деструктивной позиции РФ. В том числе делают невозможным визит миссии российские обстрелы АЭС и Энергодара Запорожской области, подчеркнул украинский дипломат.
"Обстрел, который произошел 6 августа, пролил свет на то, как организуются такие провокации. В частности, российские оккупанты – приблизительно 500 военнослужащих и сотрудники "Росатома" – укрылись заранее, до того, как начался обстрел. При этом местный сотрудник получил ранения. Также военное имущество России, развернутое на объекте, было спрятано", – рассказал Кислица.
Постпред Украины в ООН добавил, что с территории АЭС Россия обстреливает находящиеся на противоположном берегу Днепра подконтрольные Украине города, в частности Марганец и Никополь Днепропетровской области, до которых всего 5 миль (около 8 км. – "ГОРДОН").
По убеждению Кислицы, Россия должна незамедлительно, без каких-либо условий допустить на Запорожскую АЭС миссию МАГАТЭ, разминировать ЗАЭС и вывести с ее территории свои вооруженные силы.
Постпред Украины при ООН резюмировал, что Россия должна немедленно прекратить все действия против ядерных объектов на временно оккупированной территории и передать контроль над ними Украине.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на этом же заседании Совбеза ООН выступил за скорейшее посещение специалистами организации Запорожской АЭС и выразил готовность лично возглавить миссию.
США возложили всю ответственность за ситуацию вокруг Запорожской АЭС на Россию.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш 11 августа призвал вывести военных и технику с территории ЗАЭС и не допускать дальнейшего развертывания сил или техники на объекте. Он также призвал дать миссии МАГАТЭ "немедленный безопасный и беспрепятственный доступ" к АЭС.
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а потом из РСЗО, сообщили в компании "Энергоатом". После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.
Вечером 6 августа оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек, сообщили в "Энергоатоме".
8 августа "Энергоатом" предупредил, что на Запорожской АЭС есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.
9 августа в "Энергоатоме" заявили, что РФ начала подключение Запорожской АЭС к российской энергосистеме.
11 августа россияне в очередной раз обстреляли станцию.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал руководство МАГАТЭ и ООН как можно скорее направить международную миссию на захваченную АЭС.