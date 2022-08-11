США о ситуации на ЗАЭС: Только Россия создает опасность. РФ должна отказаться от дезинформации и вывести войска

Заместитель госсекретаря подчеркнула, что США по-прежнему отслеживают все события вокруг Запорожской АЭС и обеспокоены возможностью ядерных инцидентов, которые могут поставить под опасность народ Украины, соседние государства и мировое сообщество.
"Причина этих событий всем известна – это еще один трагический результат решения РФ начать вторжение на территорию независимого государства. Это нарушение Устава ООН и принципов международного права", – указала она.
Дженкинс подчеркнула, что теперь полномасштабное вторжение РФ в Украину грозит и ядерной катастрофой.
"Решение абсолютно очевидно: Соединенные Штаты призывают РФ незамедлительно вывести войска из Украины, это позволит Украине восстановить необходимый уровень безопасности на ЗАЭС, как это было десятилетиями", – заявила представитель США.
Также Россия, по убеждению Дженкинс, должна отказаться от дезинформации, которая отвлекает от реальности и не соответствует ей. В частности, такой дезинформацией она считает заявления РФ о том, что Украина якобы виновата в ситуации вокруг Запорожской АЭС.
Замгоссекретаря США подчеркнула, что "только Россия создает опасность", напав на Украину. Пока РФ не ушла с территории АЭС и с территории Украины, США, по словам Дженкинс, настаивают на необходимости доступа персонала МАГАТЭ на ЗАЭС.
Дженкинс призвала Россию вернуть контроль над ЗАЭС Украине и прекратить любые военные действия на территории станции и вокруг нее.
"США поддерживают предложение Украины создать демилитаризованную зону вокруг АЭС", – подытожила она.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш 11 августа призвал вывести военных и технику с территории ЗАЭС и не допускать дальнейшего развертывания сил или техники на объекте. Он также призвал дать миссии МАГАТЭ "немедленный безопасный и беспрепятственный доступ" к АЭС.
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а потом из РСЗО, сообщили в компании "Энергоатом". После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.
Вечером 6 августа оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек, сообщили в "Энергоатоме".
8 августа "Энергоатом" предупредил, что на Запорожской АЭС есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.
9 августа в "Энергоатоме" заявили, что РФ начала подключение Запорожской АЭС к российской энергосистеме.
11 августа россияне в очередной раз обстреляли станцию.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал руководство МАГАТЭ и ООН как можно скорее направить международную миссию на захваченную АЭС.