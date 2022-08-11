США о ситуации на ЗАЭС: Только Россия создает опасность. РФ должна отказаться от дезинформации и вывести войска

Заместитель госсекретаря подчеркнула, что США по-прежнему отслеживают все события вокруг Запорожской АЭС и обеспокоены возможностью ядерных инцидентов, которые могут поставить под опасность народ Украины, соседние государства и мировое сообщество.

"Причина этих событий всем известна – это еще один трагический результат решения РФ начать вторжение на территорию независимого государства. Это нарушение Устава ООН и принципов международного права", – указала она.

Дженкинс подчеркнула, что теперь полномасштабное вторжение РФ в Украину грозит и ядерной катастрофой.

"Решение абсолютно очевидно: Соединенные Штаты призывают РФ незамедлительно вывести войска из Украины, это позволит Украине восстановить необходимый уровень безопасности на ЗАЭС, как это было десятилетиями", – заявила представитель США.

Также Россия, по убеждению Дженкинс, должна отказаться от дезинформации, которая отвлекает от реальности и не соответствует ей. В частности, такой дезинформацией она считает заявления РФ о том, что Украина якобы виновата в ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Замгоссекретаря США подчеркнула, что "только Россия создает опасность", напав на Украину. Пока РФ не ушла с территории АЭС и с территории Украины, США, по словам Дженкинс, настаивают на необходимости доступа персонала МАГАТЭ на ЗАЭС.

Дженкинс призвала Россию вернуть контроль над ЗАЭС Украине и прекратить любые военные действия на территории станции и вокруг нее.

"США поддерживают предложение Украины создать демилитаризованную зону вокруг АЭС", – подытожила она.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш 11 августа призвал вывести военных и технику с территории ЗАЭС и не допускать дальнейшего развертывания сил или техники на объекте. Он также призвал дать миссии МАГАТЭ "немедленный безопасный и беспрепятственный доступ" к АЭС.