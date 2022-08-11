Гросси в ООН заявил, что МАГАТЭ получает "противоречивую" информацию о ситуации на Запорожской АЭС. Он настаивает на посещении станции

По мнению Гросси, визит миссии МАГАТЭ мог бы стабилизировать ситуацию, Он заявил, что готов возглавить такую миссию.

"Время имеет решающее значение. Поэтому я предлагаю провести эту миссию как можно скорее", – заявил он.

Гросси пояснил, что МАГАТЭ получает информацию о ситуации на ЗАЭС как со стороны Украины, так и со стороны оккупировавшей станцию РФ, однако содержание этой информации часто бывает противоречивым.

Поэтому без физического присутствия на объекте МАГАТЭ не может подтвердить некоторые очень важные факты, считает он. В частности, по словам Гросси, по результатам такой миссии агентство смогло было предоставить независимую оценку ядерной безопасности и рисков физической безопасности.

"По последней информации, наша оценка такова: непосредственной угрозы ядерной безопасности в результате обстрелов нет, но это может измениться в любой момент", – заявил Гросси.

При этом он отметил, что все военные действия, которые могут повлиять на ядерную безопасность станции, должны быть немедленно прекращены. В ином случае возможны серьезные последствия.

Глава МАГАТЭ уточнил, что в случае визита будет оценен физический ущерб объектам, функционирование основных и резервных систем безопасности и защиты и условия работы персонала.

"Миссия на площадку [Запорожской АЭС] также позволит нам предпринять срочные меры безопасности, проверив состояние реакторов и запасы ядерных материалов, в том числе хранилище отработанного топлива, где в настоящее время у нас нет службы удаленной передачи данных", – отметил Гросси.

Он добавил, что представителям МАГАТЭ необходимо также выполнить техническое обслуживание оборудования, чтобы обеспечить удаленную передачу данных.

Гросси в своем выступлении на Совбезе ООН, таким образом, повторил свой месседж 6 августа. Тогда он тоже призывал дать миссии МАГАТЭ доступ к Запорожской АЭС.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш 11 августа призвал вывести военных и технику с территории ЗАЭС и не допускать дальнейшего развертывания сил или техники на объект. Он также призвал дать миссии МАГАТЭ "немедленный безопасный и беспрепятственный доступ" к АЭС.