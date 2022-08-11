Гросси в ООН заявил, что МАГАТЭ получает "противоречивую" информацию о ситуации на Запорожской АЭС. Он настаивает на посещении станции

По мнению Гросси, визит миссии МАГАТЭ мог бы стабилизировать ситуацию, Он заявил, что готов возглавить такую миссию.
"Время имеет решающее значение. Поэтому я предлагаю провести эту миссию как можно скорее", – заявил он.
Гросси пояснил, что МАГАТЭ получает информацию о ситуации на ЗАЭС как со стороны Украины, так и со стороны оккупировавшей станцию РФ, однако содержание этой информации часто бывает противоречивым.
Поэтому без физического присутствия на объекте МАГАТЭ не может подтвердить некоторые очень важные факты, считает он. В частности, по словам Гросси, по результатам такой миссии агентство смогло было предоставить независимую оценку ядерной безопасности и рисков физической безопасности.
"По последней информации, наша оценка такова: непосредственной угрозы ядерной безопасности в результате обстрелов нет, но это может измениться в любой момент", – заявил Гросси.
При этом он отметил, что все военные действия, которые могут повлиять на ядерную безопасность станции, должны быть немедленно прекращены. В ином случае возможны серьезные последствия.
Глава МАГАТЭ уточнил, что в случае визита будет оценен физический ущерб объектам, функционирование основных и резервных систем безопасности и защиты и условия работы персонала.
"Миссия на площадку [Запорожской АЭС] также позволит нам предпринять срочные меры безопасности, проверив состояние реакторов и запасы ядерных материалов, в том числе хранилище отработанного топлива, где в настоящее время у нас нет службы удаленной передачи данных", – отметил Гросси.
Он добавил, что представителям МАГАТЭ необходимо также выполнить техническое обслуживание оборудования, чтобы обеспечить удаленную передачу данных.
Гросси в своем выступлении на Совбезе ООН, таким образом, повторил свой месседж 6 августа. Тогда он тоже призывал дать миссии МАГАТЭ доступ к Запорожской АЭС.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш 11 августа призвал вывести военных и технику с территории ЗАЭС и не допускать дальнейшего развертывания сил или техники на объект. Он также призвал дать миссии МАГАТЭ "немедленный безопасный и беспрепятственный доступ" к АЭС.
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а потом из РСЗО, сообщили в компании "Энергоатом". После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.
Вечером 6 августа оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек, сообщили в "Энергоатоме".
8 августа "Энергоатом" предупредил, что на Запорожской АЭС есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.
9 августа в "Энергоатоме" заявили, что РФ начала подключение Запорожской АЭС к российской энергосистеме.
11 августа россияне в очередной раз обстреляли станцию.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал руководство МАГАТЭ и ООН как можно скорее направить международную миссию на захваченную АЭС.