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Медведев заявил, что на атомных станциях в Евросоюзе "возможны случайности"

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Медведев утверждает, что обстрелами Запорожской АЭС якобы занимаются украинские военные
Медведев утверждает, что обстрелами Запорожской АЭС якобы занимаются украинские военные
Фото: ЕРА

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 12 августа в Telegram заявил, что на атомных станциях в Евросоюзе "возможны случайности".

Он утверждает, что обстрелами Запорожской АЭС якобы занимаются украинские военные.

"Киевские отморозки и их западные покровители, похоже, готовы устроить новый Чернобыль. Ракеты и снаряды ложатся все ближе к реактору Запорожской АЭС и к хранилищам радиоактивных изотопов. Говорят, что это Россия. Это очевидная, 100-процентная брехня даже для туповатой русофобствующей публики", – написал Медведев.

По его словам, "даже ООН не верит", что ЗАЭС обстреливает Россия.

"Говорят, что чисто случайно получается. Типа не хотели. Что тут скажешь… Не следует забывать, что и в Европейском союзе есть атомные станции. И случайности там тоже возможны", – отметил Медведев.

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а потом из РСЗО, сообщили в компании "Энергоатом". После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.

Вечером 6 августа оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек, сообщили в "Энергоатоме".

8 августа "Энергоатом" предупредил, что на Запорожской АЭС есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.

9 августа в "Энергоатоме" заявили, что РФ начала подключение Запорожской АЭС к российской энергосистеме.

11 августа россияне в очередной раз обстреляли станцию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал руководство МАГАТЭ и ООН как можно скорее направить международную миссию на захваченную АЭС.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал вывести военных и технику с территории ЗАЭС и не допускать дальнейшего развертывания сил или техники на объекте. Он также призвал дать миссии МАГАТЭ "немедленный безопасный и беспрепятственный доступ" к АЭС.

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Украина, ООН, Запорожская АЭС, обстрелы, Европа, война России против Украины, Евросоюз
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