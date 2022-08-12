Медведев заявил, что на атомных станциях в Евросоюзе "возможны случайности"

Он утверждает, что обстрелами Запорожской АЭС якобы занимаются украинские военные.

"Киевские отморозки и их западные покровители, похоже, готовы устроить новый Чернобыль. Ракеты и снаряды ложатся все ближе к реактору Запорожской АЭС и к хранилищам радиоактивных изотопов. Говорят, что это Россия. Это очевидная, 100-процентная брехня даже для туповатой русофобствующей публики", – написал Медведев.

По его словам, "даже ООН не верит", что ЗАЭС обстреливает Россия.

"Говорят, что чисто случайно получается. Типа не хотели. Что тут скажешь… Не следует забывать, что и в Европейском союзе есть атомные станции. И случайности там тоже возможны", – отметил Медведев.