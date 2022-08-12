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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ должна вернуть контроль над Запорожской АЭС Украине – Боррель

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Боррель призвал МАГАТЭ посетить Запорожскую АЭС
Боррель призвал МАГАТЭ посетить Запорожскую АЭС
Фото: EPA

Россия должна безотлагательно вернуть контроль над Запорожской атомной электростанцией Украине. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Twitter 12 августа.

"Запорожский объект не должен использоваться в рамках какой-либо военной операции. Я поддерживаю призыв к демилитаризации территории, начиная с полного вывода российских войск, и призываю МАГАТЭ посетить ее. Россия должна немедленно вернуть полный контроль законному суверенному владельцу – Украине", – заявил дипломат.

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а потом из РСЗО, сообщили в компании "Энергоатом". После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.

Вечером 6 августа оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек, сообщили в "Энергоатоме".

8 августа "Энергоатом" предупредил, что на Запорожской АЭС есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.

9 августа в "Энергоатоме" заявили, что РФ начала подключение Запорожской АЭС к российской энергосистеме.

11 августа россияне в очередной раз обстреляли станцию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал руководство МАГАТЭ и ООН как можно скорее направить международную миссию на захваченную АЭС.

11 августа вопрос Запорожской АЭС обсуждался на заседании Совбеза ООН.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Запорожская АЭС, война России против Украины, Евросоюз, Жозеп Боррель
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