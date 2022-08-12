ГУР Минобороны призвало жителей Энергодара передавать данные о российских оккупантах и их пособниках

Ведомство просит жителей Энергодара и прилегающих территорий сообщить:

точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (желательна геопривязка с координатами);

места жительства руководящего состава оккупационных войск (желательна геопривязка с координатами);

места расположения и маршруты передвижения военной техники;

точные данные местных коллаборантов, которые перешли на сторону оккупантов (адрес проживания и нахождения, геопривязка с координатами, ФИО, должности и место работы до 24 февраля 2022 года и занимаемые сейчас);

о лицах, "сочувствующих" оккупантам, и других сторонниках оккупационных властей.

Особое внимание в ГУР просят обратить на работников "Росатома", других присланных из РФ служащих и специалистов.

"Сообщайте их должности, ФИО, адреса мест работы и проживания, а также номера и марки транспортных средств, на которых они передвигаются, и маршруты передвижения", – говорится в сообщении.

Также в ГУР подчеркнули, что получение российского паспорта дает основания считать человека коллаборантом и пособником агрессора, и за это предусмотрена ответственность.