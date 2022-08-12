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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ГУР Минобороны призвало жителей Энергодара передавать данные о российских оккупантах и их пособниках

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Энергодар находится под временной российской оккупацией
Энергодар находится под временной российской оккупацией
Фото: wikipedia.org

Главное управление разведки Минобороны Украины призвало жителей Энергодара Запорожской области сообщить информацию о российских оккупантах. Об этом говорится в сообщении на странице ГУР в Facebook.

Ведомство просит жителей Энергодара и прилегающих территорий сообщить:

  • точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (желательна геопривязка с координатами);
  • места жительства руководящего состава оккупационных войск (желательна геопривязка с координатами);
  • места расположения и маршруты передвижения военной техники;
  • точные данные местных коллаборантов, которые перешли на сторону оккупантов (адрес проживания и нахождения, геопривязка с координатами, ФИО, должности и место работы до 24 февраля 2022 года и занимаемые сейчас);
  • о лицах, "сочувствующих" оккупантам, и других сторонниках оккупационных властей.

Особое внимание в ГУР просят обратить на работников "Росатома", других присланных из РФ служащих и специалистов.

"Сообщайте их должности, ФИО, адреса мест работы и проживания, а также номера и марки транспортных средств, на которых они передвигаются, и маршруты передвижения", – говорится в сообщении.

Также в ГУР подчеркнули, что получение российского паспорта дает основания считать человека коллаборантом и пособником агрессора, и за это предусмотрена ответственность.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/pfbid028ZUTh17wP3qCdnAi6nQvCwrP3TndgRHe47FWrW8ApEjMqnUvHiZfPXjmSD5tnYqCl

Контекст:

Энергодар российские оккупанты захватили в начале марта, на вторую неделю открытого вторжения в Украину.

В этом городе находится крупнейшая в Европе АЭС – Запорожская.

Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена ЗАЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты продолжают завозить на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: разведка, Запорожская АЭС, война России против Украины, Энергодар, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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