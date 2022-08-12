ГУР Минобороны призвало жителей Энергодара передавать данные о российских оккупантах и их пособниках

Ведомство просит жителей Энергодара и прилегающих территорий сообщить:
Особое внимание в ГУР просят обратить на работников "Росатома", других присланных из РФ служащих и специалистов.
"Сообщайте их должности, ФИО, адреса мест работы и проживания, а также номера и марки транспортных средств, на которых они передвигаются, и маршруты передвижения", – говорится в сообщении.
Также в ГУР подчеркнули, что получение российского паспорта дает основания считать человека коллаборантом и пособником агрессора, и за это предусмотрена ответственность.
Энергодар российские оккупанты захватили в начале марта, на вторую неделю открытого вторжения в Украину.
В этом городе находится крупнейшая в Европе АЭС – Запорожская.
Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена ЗАЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты продолжают завозить на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра.