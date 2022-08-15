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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне используют Запорожскую АЭС, чтобы выиграть время для псевдореферендума – центр при СНБО

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С начала августа оккупанты активизировали обстрелы ЗАЭС
С начала августа оккупанты активизировали обстрелы ЗАЭС
Фото: EPA

Российские оккупанты устроили ядерный шантаж на Запорожской атомной электростанции, чтобы выиграть время для проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях, считают аналитики. Об этом заявили 14 августа в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины.

В центре отмечают, что российская пропаганда запустила информационную кампанию на временно захваченных территориях для увеличения сторонников РФ, которые поддерживают оккупацию Украины. Обстрелы и угрозы взрыва на Запорожской АЭС оккупанты используют, чтобы выиграть время на подготовку к проведению псевдореферендумов, отмечается в сообщении. 

"Чтобы переломить ситуацию в свою пользу, кремлевский режим прибегает к шантажу всего цивилизованного мира взрывом на ЗАЭС. Но виновными в этой гипотетической катастрофе роспропаганда уже назвала ВСУ и правительства всех западных стран, которые не пойдут на уступки России", – добавили в центре.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

В начале августа оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, обвиняя в этом Украину. "Энергоатом" и власти Энергодара сообщали о российских обстрелах станции 5-го6-го11-го13-го августа.

После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.

13 августа Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины предупредило, что россияне, вероятно, готовят провокацию на Запорожской АЭС и намерены обвинить Украину. Разведка сообщила, что к стеле "Энергодар" на въезде в город россияне подогнали самоходную артиллерийскую установку "Пион" с буквой Z на боку и подняли над ней сине-желтый украинский флаг.

Теги: ядерная энергетика, атомная энергетика, российская пропаганда, Запорожская АЭС, шантаж, война России против Украины, электростанция, Центр противодействия дезинформации, российские оккупанты
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