Россияне используют Запорожскую АЭС, чтобы выиграть время для псевдореферендума – центр при СНБО

В центре отмечают, что российская пропаганда запустила информационную кампанию на временно захваченных территориях для увеличения сторонников РФ, которые поддерживают оккупацию Украины. Обстрелы и угрозы взрыва на Запорожской АЭС оккупанты используют, чтобы выиграть время на подготовку к проведению псевдореферендумов, отмечается в сообщении.

"Чтобы переломить ситуацию в свою пользу, кремлевский режим прибегает к шантажу всего цивилизованного мира взрывом на ЗАЭС. Но виновными в этой гипотетической катастрофе роспропаганда уже назвала ВСУ и правительства всех западных стран, которые не пойдут на уступки России", – добавили в центре.

Война России против Украины. Главное (обновляется)