ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности – "Энергоатом"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ЗАЭС подвергается активным обстрелам с начала августа
ЗАЭС подвергается активным обстрелам с начала августа
Фото: EPA

По состоянию на утро 14 августа захваченная россиянами Запорожская атомная электростанция работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия "Энергоатом".

"Периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками из РСЗО, начиная с прошлой недели, повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции", – подчеркнули в компании.

"Энергоатом" перечислил последствия обстрелов на данный момент. Так, в результате одной из атак на энергоблоке сработала аварийная защита – и один из трех работающих энергоблоков теперь отключен. Во время обстрелов серьезно повреждены азотно-кислородная станция, объединенный вспомогательный корпус, насосная станция хозяйственно-бытовых стоков. Повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки хранилища отработавшего ядерного топлива.  

Обстреливали также пожарную часть, расположенную за территорией ЗАЭС и предназначенную для защиты от пожаров и их тушения в случае чрезвычайных ситуаций на станции, отмечается в сообщении. 

"Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность", – подчеркнули в "Энергоатоме".

В компании отметили, что украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений. Но учитывая, что действия захватчиков предусмотреть невозможно, угроза физической безопасности станции сохраняется

В настоящее время Запорожская АЭС продолжает работать и производить электроэнергию для нужд украинской энергосистемы.

"Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры, чтобы заставить Россию освободить ЗАЭС и передать электростанцию под контроль нашего государства ради безопасности всего мира", – добавили в "Энергоатоме". 

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

В начале августа оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, обвиняя в этом Украину. "Энергоатом" и власти Энергодара сообщали о российских обстрелах станции 5-го6-го11-го, 13-го августа.

После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.

13 августа Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины предупредило, что россияне, вероятно, готовят провокацию на Запорожской АЭС и намерены обвинить Украину. Разведка сообщила, что к стеле "Энергодар" на въезде в город россияне подогнали самоходную артиллерийскую установку "Пион" с буквой Z на боку и подняли над ней сине-желтый украинский флаг.

Теги: ядерная энергетика, атомная энергетика, радиация, РСЗО, АЭС, Энергоатом, Запорожская АЭС, обстрелы, война России против Украины, безопасность, электростанция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я притворилась мертвой, потому что неизвестно, что было бы". Жительница Бучи поделилась историей с музеем "Голоса Мирных"
"Я притворилась мертвой, потому что неизвестно, что было бы". Жительница Бучи поделилась историей с музеем "Голоса Мирных"
Стало известно, в какой стране сейчас находится 40-летняя Мейхер и как зарабатывает за границей
Стало известно, в какой стране сейчас находится 40-летняя Мейхер и как зарабатывает за границей
"Лучший из этих дней". Беременная Свитолина показала, как отдыхает в Монако
"Лучший из этих дней". Беременная Свитолина показала, как отдыхает в Монако
"Пять лет назад все было по-другому. Теперь не могу поехать к нему на могилу". Жадан показал архивное фото со своим отцом
"Пять лет назад все было по-другому. Теперь не могу поехать к нему на могилу". Жадан показал архивное фото со своим отцом
"Спасибо за поддержку, Баку! Такое не забывается никогда". Группа "Океан Ельзи" выступила с концертом в Азербайджане. Видео
"Спасибо за поддержку, Баку! Такое не забывается никогда". Группа "Океан Ельзи" выступила с концертом в Азербайджане. Видео
Байден вместе с женой, сыном, невесткой и внуком отправился в отпуск. Фото
Байден вместе с женой, сыном, невесткой и внуком отправился в отпуск. Фото
  Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс во время интервью Бацман показала браслет и маникюр в цветах украинского флага
  Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс во время интервью Бацман показала браслет и маникюр в цветах украинского флага G
Алеся БАЦМАН
Группа Kazka назвала поклонников бездумным стадом и объяснила, почему выступит на фестивале в Венгрии, где будет представлена РФ
Группа Kazka назвала поклонников бездумным стадом и объяснила, почему выступит на фестивале в Венгрии, где будет представлена РФ
  Бебешко о Константине Меладзе: Какая у него позиция относительно войны? Нормальная, он в Италии живет
  Бебешко о Константине Меладзе: Какая у него позиция относительно войны? Нормальная, он в Италии живет
В США спустя неделю после ДТП скончалась 53-летняя американская актриса Энн Хеч
В США спустя неделю после ДТП скончалась 53-летняя американская актриса Энн Хеч
  Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии
  Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии
"Любовь победит все". Экс-ведущий шоу "Орел и решка" Синельников женился в Буче
"Любовь победит все". Экс-ведущий шоу "Орел и решка" Синельников женился в Буче
Dantes и Кацурина собрали 300 тыс. грн в поддержку животных благодаря совместному ролику на тему слухов о своем романе
Dantes и Кацурина собрали 300 тыс. грн в поддержку животных благодаря совместному ролику на тему слухов о своем романе
53-летняя Энистон показала, как проводит утро в компании своих питомцев
53-летняя Энистон показала, как проводит утро в компании своих питомцев
"Жить хорошо – лучшая месть". 58-летняя вдова Курта Кобейна показала свое пляжное фото в полный рост. Фото
"Жить хорошо – лучшая месть". 58-летняя вдова Курта Кобейна показала свое пляжное фото в полный рост. Фото
Бебешко показал своего старшего брата – известного певца Левко Дурко
Бебешко показал своего старшего брата – известного певца Левко Дурко
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
40-летняя Мейхер без бюстгальтера покрутилась перед камерой. Видео (129262)
2
Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии (87873)
3
"Ваш зять оказался говном". Билык в присутствии матери Наташи Королевой высказалась о Тарзане, поддержавшем войну РФ против Украины (85347)
4
"Надежное убежище". Арестович показал мужчину с головой между женских ног (84170)
5
"Говно на палочке". Гордон показал, как украинская школьница изобразила российский флаг (57636)
6
Зеленская в новом интервью высказалась о Путине (24669)
7
"Наконец-то вместе", "Любовь всегда побеждает". Дорофеева показала настоящую причину своего возвращения в Украину (22959)
8
Бебешко показал своего старшего брата – известного певца Левко Дурко (21060)
 
 
 
 