Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности – "Энергоатом"

"Периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками из РСЗО, начиная с прошлой недели, повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции", – подчеркнули в компании.

"Энергоатом" перечислил последствия обстрелов на данный момент. Так, в результате одной из атак на энергоблоке сработала аварийная защита – и один из трех работающих энергоблоков теперь отключен. Во время обстрелов серьезно повреждены азотно-кислородная станция, объединенный вспомогательный корпус, насосная станция хозяйственно-бытовых стоков. Повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки хранилища отработавшего ядерного топлива.

Обстреливали также пожарную часть, расположенную за территорией ЗАЭС и предназначенную для защиты от пожаров и их тушения в случае чрезвычайных ситуаций на станции, отмечается в сообщении.

"Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность", – подчеркнули в "Энергоатоме".

В компании отметили, что украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений. Но учитывая, что действия захватчиков предусмотреть невозможно, угроза физической безопасности станции сохраняется

В настоящее время Запорожская АЭС продолжает работать и производить электроэнергию для нужд украинской энергосистемы.

"Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры, чтобы заставить Россию освободить ЗАЭС и передать электростанцию под контроль нашего государства ради безопасности всего мира", – добавили в "Энергоатоме".