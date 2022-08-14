Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности – "Энергоатом"

"Периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками из РСЗО, начиная с прошлой недели, повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции", – подчеркнули в компании.
"Энергоатом" перечислил последствия обстрелов на данный момент. Так, в результате одной из атак на энергоблоке сработала аварийная защита – и один из трех работающих энергоблоков теперь отключен. Во время обстрелов серьезно повреждены азотно-кислородная станция, объединенный вспомогательный корпус, насосная станция хозяйственно-бытовых стоков. Повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки хранилища отработавшего ядерного топлива.
Обстреливали также пожарную часть, расположенную за территорией ЗАЭС и предназначенную для защиты от пожаров и их тушения в случае чрезвычайных ситуаций на станции, отмечается в сообщении.
"Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность", – подчеркнули в "Энергоатоме".
В компании отметили, что украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений. Но учитывая, что действия захватчиков предусмотреть невозможно, угроза физической безопасности станции сохраняется
В настоящее время Запорожская АЭС продолжает работать и производить электроэнергию для нужд украинской энергосистемы.
"Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры, чтобы заставить Россию освободить ЗАЭС и передать электростанцию под контроль нашего государства ради безопасности всего мира", – добавили в "Энергоатоме".
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
В начале августа оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, обвиняя в этом Украину. "Энергоатом" и власти Энергодара сообщали о российских обстрелах станции 5-го, 6-го, 11-го, 13-го августа.
После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.
13 августа Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины предупредило, что россияне, вероятно, готовят провокацию на Запорожской АЭС и намерены обвинить Украину. Разведка сообщила, что к стеле "Энергодар" на въезде в город россияне подогнали самоходную артиллерийскую установку "Пион" с буквой Z на боку и подняли над ней сине-желтый украинский флаг.