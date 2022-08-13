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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Каждый российский военный, стреляющий по ЗАЭС, должен понимать, что становится особой мишенью для украинской разведки и спецслужб, для ВСУ

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Российский шантаж лишь мобилизует еще больше глобальных усилий для противостояния террору, отметил Зеленский
Российский шантаж лишь мобилизует еще больше глобальных усилий для противостояния террору, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Российские оккупанты устраивают постоянные провокации с обстрелами территории Запорожской АЭС (ЗАЭС), если кто-то в РФ думает, что это может им что-то дать, то они ошибаются.

Об этом 13 августа в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Сегодня хочу обратиться прежде всего к жителям Никополя, Марганца, Энергодара, Кривого Рога, Запорожья и всех других наших городов и общин Днепропетровской и Запорожской областей. Оккупанты пытаются чрезвычайно цинично запугивать людей, используя Запорожскую атомную станцию. Они фактически прикрываются станцией, чтобы обстреливать Никополь и Марганец, – сказал президент. – Российский шантаж лишь мобилизует еще больше глобальных усилий для противостояния террору".

По словам Зеленского, каждый день пребывания оккупантов на территории ЗАЭС и в соседних районах "настолько увеличивает радиационную угрозу для Европы, что даже в пиковые моменты противостояния во времена холодной войны такого не было".

Президент отметил, что украинские дипломаты и представители стран-партнеров "сделают все, чтобы новые санкции против России обязательно блокировали российскую атомную отрасль".

"Абсолютно все чиновники государства-террориста, а также те, кто помогает им в этой шантажистской операции с атомной станцией, должны отвечать в международном суде. Это обязательно будет. А каждый российский военный, который или стреляет по станции, или стреляет, прикрываясь станцией, должен понимать, что становится особой мишенью для нашей разведки, для наших спецслужб, для нашей армии", – резюмировал Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/466492858682792/

13 августа мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что российские военные снова обстреляли ЗАЭС. По его данным, оккупанты вели огонь из района парковой зоны города.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

В начале августа оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, обвиняя в этом Украину. "Энергоатом" сообщал о российских обстрелах станции 5-го6-го11-го августа.

После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.

9 августа в "Энергоатоме" заявили, что РФ начала подключение Запорожской АЭС к российской энергосистеме.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал руководство МАГАТЭ и ООН как можно скорее направить международную миссию на захваченную АЭС.

13 августа Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины предупредило, что россияне, вероятно, готовят провокацию на Запорожской АЭС и намерены обвинить Украину.

Разведка сообщила, что к стеле "Энергодар" на въезде в город россияне подогнали самоходную артиллерийскую установку "Пион" с буквой Z на боку и подняли над ней сине-желтый украинский флаг.

Теги: Россия, Украина, Запорожье, захват, разведка, провокации, угрозы, Никополь, Запорожская АЭС, Владимир Зеленский, ВСУ, шантаж, обстрелы, спецслужбы, война России против Украины, президент, Энергодар, Марганец, российские оккупанты
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