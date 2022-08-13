Зеленский: Каждый российский военный, стреляющий по ЗАЭС, должен понимать, что становится особой мишенью для украинской разведки и спецслужб, для ВСУ

Российский шантаж лишь мобилизует еще больше глобальных усилий для противостояния террору, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом 13 августа в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Сегодня хочу обратиться прежде всего к жителям Никополя, Марганца, Энергодара, Кривого Рога, Запорожья и всех других наших городов и общин Днепропетровской и Запорожской областей. Оккупанты пытаются чрезвычайно цинично запугивать людей, используя Запорожскую атомную станцию. Они фактически прикрываются станцией, чтобы обстреливать Никополь и Марганец, – сказал президент. – Российский шантаж лишь мобилизует еще больше глобальных усилий для противостояния террору".

По словам Зеленского, каждый день пребывания оккупантов на территории ЗАЭС и в соседних районах "настолько увеличивает радиационную угрозу для Европы, что даже в пиковые моменты противостояния во времена холодной войны такого не было".

Президент отметил, что украинские дипломаты и представители стран-партнеров "сделают все, чтобы новые санкции против России обязательно блокировали российскую атомную отрасль".

"Абсолютно все чиновники государства-террориста, а также те, кто помогает им в этой шантажистской операции с атомной станцией, должны отвечать в международном суде. Это обязательно будет. А каждый российский военный, который или стреляет по станции, или стреляет, прикрываясь станцией, должен понимать, что становится особой мишенью для нашей разведки, для наших спецслужб, для нашей армии", – резюмировал Зеленский.

13 августа мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что российские военные снова обстреляли ЗАЭС. По его данным, оккупанты вели огонь из района парковой зоны города.

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