Зеленский: Каждый российский военный, стреляющий по ЗАЭС, должен понимать, что становится особой мишенью для украинской разведки и спецслужб, для ВСУ

Об этом 13 августа в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"Сегодня хочу обратиться прежде всего к жителям Никополя, Марганца, Энергодара, Кривого Рога, Запорожья и всех других наших городов и общин Днепропетровской и Запорожской областей. Оккупанты пытаются чрезвычайно цинично запугивать людей, используя Запорожскую атомную станцию. Они фактически прикрываются станцией, чтобы обстреливать Никополь и Марганец, – сказал президент. – Российский шантаж лишь мобилизует еще больше глобальных усилий для противостояния террору".
По словам Зеленского, каждый день пребывания оккупантов на территории ЗАЭС и в соседних районах "настолько увеличивает радиационную угрозу для Европы, что даже в пиковые моменты противостояния во времена холодной войны такого не было".
Президент отметил, что украинские дипломаты и представители стран-партнеров "сделают все, чтобы новые санкции против России обязательно блокировали российскую атомную отрасль".
"Абсолютно все чиновники государства-террориста, а также те, кто помогает им в этой шантажистской операции с атомной станцией, должны отвечать в международном суде. Это обязательно будет. А каждый российский военный, который или стреляет по станции, или стреляет, прикрываясь станцией, должен понимать, что становится особой мишенью для нашей разведки, для наших спецслужб, для нашей армии", – резюмировал Зеленский.
13 августа мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что российские военные снова обстреляли ЗАЭС. По его данным, оккупанты вели огонь из района парковой зоны города.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
В начале августа оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, обвиняя в этом Украину. "Энергоатом" сообщал о российских обстрелах станции 5-го, 6-го, 11-го августа.
После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.
9 августа в "Энергоатоме" заявили, что РФ начала подключение Запорожской АЭС к российской энергосистеме.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал руководство МАГАТЭ и ООН как можно скорее направить международную миссию на захваченную АЭС.
13 августа Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины предупредило, что россияне, вероятно, готовят провокацию на Запорожской АЭС и намерены обвинить Украину.
Разведка сообщила, что к стеле "Энергодар" на въезде в город россияне подогнали самоходную артиллерийскую установку "Пион" с буквой Z на боку и подняли над ней сине-желтый украинский флаг.