"Притворяются клоунами". Подоляк объяснил, зачем российские оккупанты обстреливают захваченную ими ЗАЭС

"Зачем России обстреливать себя на ЗАЭС?" – притворяются клоунами российские пропагандисты. Объясняю: Россия бьет по части АЭС, где аккумулируется энергия, питающая юг Украины. Цель – отсоединить нас от ЗАЭС и обвинить в этом украинскую армию", – написал он.

Подоляк иронично отметил, что, пока это происходит, "ООН и МАГАТЭ продолжают внимательно изучать потолок".

«Навіщо Росії обстрілювати себе на ЗАЕС?» – прикидаються клоунами ru-пропагандисти. Пояснюю: Рф б’є по частині АЕС, де акумулюється енергія, що живить південь України. Мета – від’єднати нас від ЗАЕС і звинуватити в цьому * армію. ООН і МАГАТЕ продовжують уважно вивчати стелю. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 13, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)

13 августа мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что российские оккупанты снова начали обстрел Запорожской АЭС. По его данным, оккупанты ведут огонь из района парковой зоны города и промежуток между вылетом и прилетом составляет три – пять секунд.