ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Притворяются клоунами". Подоляк объяснил, зачем российские оккупанты обстреливают захваченную ими ЗАЭС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Запорожская АЭС работает под контролем оккупантов с 4 марта
Запорожская АЭС работает под контролем оккупантов с 4 марта
Фото: EPA

Российские оккупанты обстреливают захваченную ими Запорожскую АЭС в Энергодаре Запорожской области, чтобы отключить от электроэнергии юг Украины. Об этом заявил 13 августа в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Зачем России обстреливать себя на ЗАЭС?" – притворяются клоунами российские пропагандисты. Объясняю: Россия бьет по части АЭС, где аккумулируется энергия, питающая юг Украины. Цель – отсоединить нас от ЗАЭС и обвинить в этом украинскую армию", – написал он.

Подоляк иронично отметил, что, пока это происходит, "ООН и МАГАТЭ продолжают внимательно изучать потолок".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

13 августа мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что российские оккупанты снова начали обстрел Запорожской АЭС. По его данным, оккупанты ведут огонь из района парковой зоны города и промежуток между вылетом и прилетом составляет три – пять секунд.

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

В начале августа оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, обвиняя в этом Украину. "Энергоатом" сообщал о российских обстрелах станции 5-го6-го11-го августа.

После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.

9 августа в "Энергоатоме" заявили, что РФ начала подключение Запорожской АЭС к российской энергосистеме.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал руководство МАГАТЭ и ООН как можно скорее направить международную миссию на захваченную АЭС.

13 августа Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины предупредило, что россияне, вероятно, готовят провокацию на Запорожской АЭС и намерены обвинить Украину. По информации ГУР, оккупанты обстреливают ЗАЭС из села Водяное.

Разведка сообщила, что к стеле "Энергодар" на въезде в город россияне подогнали самоходную артиллерийскую установку "Пион" с буквой Z на боку и подняли над ней сине-желтый украинский флаг.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, ООН, война, пропаганда, военные, провокации, электроэнергия, АЭС, Запорожская АЭС, советник, обстрелы, МАГАТЭ, война России против Украины, Энергодар, энергосистема, энергия, Михаил Подоляк, российские оккупанты, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Пять лет назад все было по-другому. Теперь не могу поехать к нему на могилу". Жадан показал архивное фото со своим отцом
"Пять лет назад все было по-другому. Теперь не могу поехать к нему на могилу". Жадан показал архивное фото со своим отцом
"Спасибо за поддержку, Баку! Такое не забывается никогда". Группа "Океан Ельзи" выступила с концертом в Азербайджане. Видео
"Спасибо за поддержку, Баку! Такое не забывается никогда". Группа "Океан Ельзи" выступила с концертом в Азербайджане. Видео
Байден вместе с женой, сыном, невесткой и внуком отправился в отпуск. Фото
Байден вместе с женой, сыном, невесткой и внуком отправился в отпуск. Фото
  Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс во время интервью Бацман показала браслет и маникюр в цветах украинского флага
  Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс во время интервью Бацман показала браслет и маникюр в цветах украинского флага G
Группа Kazka назвала поклонников бездумным стадом и объяснила, почему выступит на фестивале в Венгрии, где будет представлена РФ
Группа Kazka назвала поклонников бездумным стадом и объяснила, почему выступит на фестивале в Венгрии, где будет представлена РФ
  Бебешко о Константине Меладзе: Какая у него позиция относительно войны? Нормальная, он в Италии живет
  Бебешко о Константине Меладзе: Какая у него позиция относительно войны? Нормальная, он в Италии живет
В США спустя неделю после ДТП скончалась 53-летняя американская актриса Энн Хеч
В США спустя неделю после ДТП скончалась 53-летняя американская актриса Энн Хеч
  Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии
  Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии
"Любовь победит все". Экс-ведущий шоу "Орел и решка" Синельников женился в Буче
"Любовь победит все". Экс-ведущий шоу "Орел и решка" Синельников женился в Буче
Dantes и Кацурина собрали 300 тыс. грн в поддержку животных благодаря совместному ролику на тему слухов о своем романе
Dantes и Кацурина собрали 300 тыс. грн в поддержку животных благодаря совместному ролику на тему слухов о своем романе
53-летняя Энистон показала, как проводит утро в компании своих питомцев
53-летняя Энистон показала, как проводит утро в компании своих питомцев
"Жить хорошо – лучшая месть". 58-летняя вдова Курта Кобейна показала свое пляжное фото в полный рост. Фото
"Жить хорошо – лучшая месть". 58-летняя вдова Курта Кобейна показала свое пляжное фото в полный рост. Фото
Бебешко показал своего старшего брата – известного певца Левко Дурко
Бебешко показал своего старшего брата – известного певца Левко Дурко
  Зеленская в новом интервью высказалась о Путине
  Зеленская в новом интервью высказалась о Путине
"Вышла, утробно рыча". Жена Макаревича показала встречу со львицей в Кении. Видео
"Вышла, утробно рыча". Жена Макаревича показала встречу со львицей в Кении. Видео
  "Небратські народи". Алина Паш выпустила клип на песню о войне России против Украины. Видео
  "Небратські народи". Алина Паш выпустила клип на песню о войне России против Украины. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Страшное возмездие". Гордон показал, что "случилось" с языками Скабеевой и Попова (384458)
2
"Ваш зять оказался говном". Билык в присутствии матери Наташи Королевой высказалась о Тарзане, поддержавшем войну РФ против Украины (75220)
3
40-летняя Мейхер без бюстгальтера покрутилась перед камерой. Видео (74668)
4
"Надежное убежище". Арестович показал мужчину с головой между женских ног (64388)
5
Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии (60925)
6
"Говно на палочке". Гордон показал, как украинская школьница изобразила российский флаг (36742)
7
Буряты вместо чучел, дуршлаги из касок, кабриолет из танка. Великий пошутил о применении в украинском селе военных трофеев (26138)
8
Зеленская в новом интервью высказалась о Путине (23083)
 
 
 
 