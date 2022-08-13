"Притворяются клоунами". Подоляк объяснил, зачем российские оккупанты обстреливают захваченную ими ЗАЭС

"Зачем России обстреливать себя на ЗАЭС?" – притворяются клоунами российские пропагандисты. Объясняю: Россия бьет по части АЭС, где аккумулируется энергия, питающая юг Украины. Цель – отсоединить нас от ЗАЭС и обвинить в этом украинскую армию", – написал он.
Подоляк иронично отметил, что, пока это происходит, "ООН и МАГАТЭ продолжают внимательно изучать потолок".
«Навіщо Росії обстрілювати себе на ЗАЕС?» – прикидаються клоунами ru-пропагандисти. Пояснюю: Рф б’є по частині АЕС, де акумулюється енергія, що живить південь України. Мета – від’єднати нас від ЗАЕС і звинуватити в цьому * армію. ООН і МАГАТЕ продовжують уважно вивчати стелю.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 13, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
13 августа мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что российские оккупанты снова начали обстрел Запорожской АЭС. По его данным, оккупанты ведут огонь из района парковой зоны города и промежуток между вылетом и прилетом составляет три – пять секунд.
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
В начале августа оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, обвиняя в этом Украину. "Энергоатом" сообщал о российских обстрелах станции 5-го, 6-го, 11-го августа.
После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.
9 августа в "Энергоатоме" заявили, что РФ начала подключение Запорожской АЭС к российской энергосистеме.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал руководство МАГАТЭ и ООН как можно скорее направить международную миссию на захваченную АЭС.
13 августа Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины предупредило, что россияне, вероятно, готовят провокацию на Запорожской АЭС и намерены обвинить Украину. По информации ГУР, оккупанты обстреливают ЗАЭС из села Водяное.
Разведка сообщила, что к стеле "Энергодар" на въезде в город россияне подогнали самоходную артиллерийскую установку "Пион" с буквой Z на боку и подняли над ней сине-желтый украинский флаг.