Россияне снова ведут огонь в сторону Запорожской АЭС – мэр Энергодара

Мэр Энергодара сообщил об очередных провокациях на ЗАЭС со стороны российских оккупантов Фото: EPA

Орлов призвал местных жителей по возможности не выходить на улицы.

"Поступила информация об очередных провокациях со стороны оккупантов. По свидетельству местных жителей, из района парковой зоны в сторону Запорожской АЭС и промышленной территории снова ведутся обстрелы. Промежуток между вылетом и прилетом составляет три – пять секунд!" – написал мэр.

Сегодня Главное управление разведки Минобороны Украины предупреждало, что россияне, вероятно, готовят провокацию на Запорожской АЭС и намерены обвинить Украину. По информации ГУР, оккупанты обстреливают ЗАЭС из села Водяное.

Разведка сообщила, что к стеле "Энергодар" на въезде в город россияне подогнали самоходную артиллерийскую установку "Пион" с буквой Z на боку и подняли над ней сине-желтый украинский флаг.