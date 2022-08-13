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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне снова ведут огонь в сторону Запорожской АЭС – мэр Энергодара

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Мэр Энергодара сообщил об очередных провокациях на ЗАЭС со стороны российских оккупантов
Мэр Энергодара сообщил об очередных провокациях на ЗАЭС со стороны российских оккупантов
Фото: EPA

Мэр Энергодара Запорожской области Дмитрий Орлов заявил, что российские оккупанты снова начали обстрел Запорожской атомной электростанции. Об этом он написал в Telegram.

Орлов призвал местных жителей по возможности не выходить на улицы.

"Поступила информация об очередных провокациях со стороны оккупантов. По свидетельству местных жителей, из района парковой зоны в сторону Запорожской АЭС и промышленной территории снова ведутся обстрелы. Промежуток между вылетом и прилетом составляет три – пять секунд!" – написал мэр.

Сегодня Главное управление разведки Минобороны Украины предупреждало, что россияне, вероятно, готовят провокацию на Запорожской АЭС и намерены обвинить Украину. По информации ГУР, оккупанты обстреливают ЗАЭС из села Водяное.

Разведка сообщила, что к стеле "Энергодар" на въезде в город россияне подогнали самоходную артиллерийскую установку "Пион" с буквой Z на боку и подняли над ней сине-желтый украинский флаг.

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

В начале августа оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, обвиняя в этом Украину. "Энергоатом" сообщал о российских обстрелах станции 5-го, 6-го, 11-го августа.

После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.

9 августа в "Энергоатоме" заявили, что РФ начала подключение Запорожской АЭС к российской энергосистеме.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал руководство МАГАТЭ и ООН как можно скорее направить международную миссию на захваченную АЭС.

Теги: ядерная энергетика, провокации, АЭС, Запорожская АЭС, обстрелы, война России против Украины, Энергодар, электростанция, Дмитрий Орлов, российские оккупанты
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