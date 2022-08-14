Требование к России вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС поддержали 43 страны и власти Евросоюза

Подписавшиеся под заявлением требуют от России покинуть не только ЗАЭС, но и всю территорию Украины Фото: EPA

Из европейских стран заявление подписали: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Черногория, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Молдова, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Турция и Великобритания.

"Призываем РФ немедленно вывести свои вооруженные силы и весь другой неуполномоченный персонал с Запорожской АЭС, ее ближайших окрестностей и всей Украины, чтобы оператор и украинские власти могли возобновить свои суверенные обязанности в пределах международно признанных границ Украины и законный операционный персонал смог выполнять свои обязанности без постороннего вмешательства, угроз или неприемлемо тяжелых условий труда", – говорится в документе.

Подписанты отмечают, что вывод оккупантов позволит МАГАТЭ проводить проверку ЗАЭС "в безопасных и надежных условиях и своевременно".

"Мы полностью поддерживаем работу МАГАТЭ и его генерального директора по оказанию помощи Украине в области ядерной безопасности, физической безопасности и осуществления гарантий во время продолжающейся агрессивной войны России против Украины", – сказано в заявлении.

В нем также подчеркивается, что "вторжение России и ее продолжающееся присутствие на ядерных объектах Украины значительно повышают риск ядерных инцидентов и аварий".

"Мы решительно осуждаем использование Россией дезинформации для оправдания своих незаконных действий в Украине. Международное сообщество возлагает на Россию ответственность за ее агрессию, и Россия должна нести полную ответственность за свои незаконные действия в Украине", – заявили подписавшиеся.

Война России против Украины. Главное (обновляется)