ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Требование к России вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС поддержали 43 страны и власти Евросоюза

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подписавшиеся под заявлением требуют от России покинуть не только ЗАЭС, но и всю территорию Украины
Подписавшиеся под заявлением требуют от России покинуть не только ЗАЭС, но и всю территорию Украины
Фото: EPA

Совместное заявление, в котором содержится требование к России "немедленно" вывести своих военных из захваченной ими Запорожской АЭС, подписали Австралия, США, Канада, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония, 36 стран Европы и власти Евросоюза. Документ, согласованный 12 августа, размещен на сайте ЕС 14 августа.

Из европейских стран заявление подписали: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Черногория, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Молдова, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Турция и Великобритания.

"Призываем РФ немедленно вывести свои вооруженные силы и весь другой неуполномоченный персонал с Запорожской АЭС, ее ближайших окрестностей и всей Украины, чтобы оператор и украинские власти могли возобновить свои суверенные обязанности в пределах международно признанных границ Украины и законный операционный персонал смог выполнять свои обязанности без постороннего вмешательства, угроз или неприемлемо тяжелых условий труда", – говорится в документе.

Подписанты отмечают, что вывод оккупантов позволит МАГАТЭ проводить проверку ЗАЭС "в безопасных и надежных условиях и своевременно".

"Мы полностью поддерживаем работу МАГАТЭ и его генерального директора по оказанию помощи Украине в области ядерной безопасности, физической безопасности и осуществления гарантий во время продолжающейся агрессивной войны России против Украины", – сказано в заявлении.

В нем также подчеркивается, что "вторжение России и ее продолжающееся присутствие на ядерных объектах Украины значительно повышают риск ядерных инцидентов и аварий".

"Мы решительно осуждаем использование Россией дезинформации для оправдания своих незаконных действий в Украине. Международное сообщество возлагает на Россию ответственность за ее агрессию, и Россия должна нести полную ответственность за свои незаконные действия в Украине", – заявили подписавшиеся.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

После того как 5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а потом из РСЗО, как сообщили в "Энергоатоме", – на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.

Вечером 6 августа оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек, сообщили в "Энергоатоме".

8 августа "Энергоатом" предупредил, что на Запорожской АЭС есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.

9 августа в "Энергоатоме" заявили, что РФ начала подключение Запорожской АЭС к российской энергосистеме.

11 августа россияне в очередной раз обстреляли станцию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал руководство МАГАТЭ и ООН как можно скорее направить международную миссию на захваченную АЭС.

11 августа вопрос Запорожской АЭС обсуждался на заседании Совбеза ООН.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, США, Германия, Украина, Турция, Грузия, Греция, Латвия, Чехия, Румыния, Молдова, Польша, Кипр, оружие, Франция, Великобритания, Португалия, Испания, Эстония, Италия, Канада, Япония, Австралия, Литва, Нидерланды, Словакия, Швеция, Южная Корея, Новая Зеландия, Дания, Болгария, Австрия, война, Норвегия, Венгрия, Бельгия, Исландия, Финляндия, Черногория, агрессия, Хорватия, Лихтенштейн, Люксембург, АЭС, вторжение, Мальта, Ирландия, Запорожская АЭС, Словения, обстрелы, Европа, МАГАТЭ, война России против Украины, документы, Евросоюз, Северная Македония, энергосистема, дезинформация, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ефросинина сообщила, что вернулась в Украину и показала еду, по которой скучала. Видео
Ефросинина сообщила, что вернулась в Украину и показала еду, по которой скучала. Видео
Мать замалчивающей войну Наташи Королевой: У меня сестра, внуки, племянники в Украине. И я сердцем с ними каждый день. Слава Украине!
Мать замалчивающей войну Наташи Королевой: У меня сестра, внуки, племянники в Украине. И я сердцем с ними каждый день. Слава Украине!
"Я притворилась мертвой, потому что неизвестно, что было бы". Жительница Бучи поделилась историей с музеем "Голоса Мирных"
"Я притворилась мертвой, потому что неизвестно, что было бы". Жительница Бучи поделилась историей с музеем "Голоса Мирных"
Стало известно, в какой стране сейчас находится 40-летняя Мейхер и как зарабатывает за границей
Стало известно, в какой стране сейчас находится 40-летняя Мейхер и как зарабатывает за границей
"Лучший из этих дней". Беременная Свитолина показала, как отдыхает в Монако
"Лучший из этих дней". Беременная Свитолина показала, как отдыхает в Монако
"Пять лет назад все было по-другому. Теперь не могу поехать к нему на могилу". Жадан показал архивное фото со своим отцом
"Пять лет назад все было по-другому. Теперь не могу поехать к нему на могилу". Жадан показал архивное фото со своим отцом
"Спасибо за поддержку, Баку! Такое не забывается никогда". Группа "Океан Ельзи" выступила с концертом в Азербайджане. Видео
"Спасибо за поддержку, Баку! Такое не забывается никогда". Группа "Океан Ельзи" выступила с концертом в Азербайджане. Видео
Байден вместе с женой, сыном, невесткой и внуком отправился в отпуск. Фото
Байден вместе с женой, сыном, невесткой и внуком отправился в отпуск. Фото
  Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс во время интервью Бацман показала браслет и маникюр в цветах украинского флага
  Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс во время интервью Бацман показала браслет и маникюр в цветах украинского флага G
Алеся БАЦМАН
Группа Kazka назвала поклонников бездумным стадом и объяснила, почему выступит на фестивале в Венгрии, где будет представлена РФ
Группа Kazka назвала поклонников бездумным стадом и объяснила, почему выступит на фестивале в Венгрии, где будет представлена РФ
  Бебешко о Константине Меладзе: Какая у него позиция относительно войны? Нормальная, он в Италии живет
  Бебешко о Константине Меладзе: Какая у него позиция относительно войны? Нормальная, он в Италии живет
В США спустя неделю после ДТП скончалась 53-летняя американская актриса Энн Хеч
В США спустя неделю после ДТП скончалась 53-летняя американская актриса Энн Хеч
  Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии
  Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии
"Любовь победит все". Экс-ведущий шоу "Орел и решка" Синельников женился в Буче
"Любовь победит все". Экс-ведущий шоу "Орел и решка" Синельников женился в Буче
Dantes и Кацурина собрали 300 тыс. грн в поддержку животных благодаря совместному ролику на тему слухов о своем романе
Dantes и Кацурина собрали 300 тыс. грн в поддержку животных благодаря совместному ролику на тему слухов о своем романе
53-летняя Энистон показала, как проводит утро в компании своих питомцев
53-летняя Энистон показала, как проводит утро в компании своих питомцев
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
40-летняя Мейхер без бюстгальтера покрутилась перед камерой. Видео (133957)
2
Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии (95383)
3
"Ваш зять оказался говном". Билык в присутствии матери Наташи Королевой высказалась о Тарзане, поддержавшем войну РФ против Украины (85841)
4
"Надежное убежище". Арестович показал мужчину с головой между женских ног (85141)
5
"Говно на палочке". Гордон показал, как украинская школьница изобразила российский флаг (59759)
6
Бебешко показал своего старшего брата – известного певца Левко Дурко (28588)
7
Зеленская в новом интервью высказалась о Путине (24834)
8
"Наконец-то вместе", "Любовь всегда побеждает". Дорофеева показала настоящую причину своего возвращения в Украину (23290)
 
 
 
 