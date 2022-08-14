Требование к России вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС поддержали 43 страны и власти Евросоюза

Из европейских стран заявление подписали: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Черногория, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Молдова, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Турция и Великобритания.
"Призываем РФ немедленно вывести свои вооруженные силы и весь другой неуполномоченный персонал с Запорожской АЭС, ее ближайших окрестностей и всей Украины, чтобы оператор и украинские власти могли возобновить свои суверенные обязанности в пределах международно признанных границ Украины и законный операционный персонал смог выполнять свои обязанности без постороннего вмешательства, угроз или неприемлемо тяжелых условий труда", – говорится в документе.
Подписанты отмечают, что вывод оккупантов позволит МАГАТЭ проводить проверку ЗАЭС "в безопасных и надежных условиях и своевременно".
"Мы полностью поддерживаем работу МАГАТЭ и его генерального директора по оказанию помощи Украине в области ядерной безопасности, физической безопасности и осуществления гарантий во время продолжающейся агрессивной войны России против Украины", – сказано в заявлении.
В нем также подчеркивается, что "вторжение России и ее продолжающееся присутствие на ядерных объектах Украины значительно повышают риск ядерных инцидентов и аварий".
"Мы решительно осуждаем использование Россией дезинформации для оправдания своих незаконных действий в Украине. Международное сообщество возлагает на Россию ответственность за ее агрессию, и Россия должна нести полную ответственность за свои незаконные действия в Украине", – заявили подписавшиеся.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
После того как 5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а потом из РСЗО, как сообщили в "Энергоатоме", – на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.
Вечером 6 августа оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек, сообщили в "Энергоатоме".
8 августа "Энергоатом" предупредил, что на Запорожской АЭС есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.
9 августа в "Энергоатоме" заявили, что РФ начала подключение Запорожской АЭС к российской энергосистеме.
11 августа россияне в очередной раз обстреляли станцию.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал руководство МАГАТЭ и ООН как можно скорее направить международную миссию на захваченную АЭС.
11 августа вопрос Запорожской АЭС обсуждался на заседании Совбеза ООН.