В результате обстрела оккупантами Энергодара погиб сотрудник Запорожской АЭС, есть раненые – мэр

"В результате обстрела Энергодара, совершенного сегодня из пригорода – района яхт-клуба (СОТ (садово-огородное товарищество. – "ГОРДОН") "Волна"), в первом микрорайоне есть пострадавшие среди гражданского населения", – написал он.
Позже Орлов сообщил, что погиб житель Энергодара, который выгуливал собаку. Животное также погибло.
По данным мэра, погибший – сотрудник Запорожской АЭС, мастер Максим Марко, ранения получили два человека.
"Российские оккупанты с 15.00 до 15.30 произвели по меньшей мере шесть выстрелов по городу Энергодар", – написал Орлов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
СОТ "Волна" находится в нескольких километрах на северо-восток от Запорожской АЭС.
13 августа Орлов сообщал, что российские военные обстреляли ЗАЭС из района парковой зоны города.
Энергодар и Запорожская АЭС находятся под контролем российских военных с начала марта.
В июле в "Энергоатоме" отмечали, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
В начале августа оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, обвиняя в этом Украину. "Энергоатом" сообщал о российских обстрелах станции 5-го, 6-го, 11-го августа.
После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.
9 августа в "Энергоатоме" заявили, что РФ начала подключение Запорожской АЭС к российской энергосистеме.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал руководство МАГАТЭ и ООН как можно скорее направить международную миссию на захваченную АЭС.
13 августа Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины предупредило, что россияне, вероятно, готовят провокацию на Запорожской АЭС и намерены обвинить Украину.
Разведка сообщила, что к стеле "Энергодар" на въезде в город россияне подогнали самоходную артиллерийскую установку "Пион" с буквой Z на боку и подняли над ней сине-желтый украинский флаг.