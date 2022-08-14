ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрела оккупантами Энергодара погиб сотрудник Запорожской АЭС, есть раненые – мэр

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В Энергодаре находится Запорожская АЭС
В Энергодаре находится Запорожская АЭС
Фото: ЕРА

Российские оккупанты 14 августа снова обстреляли Энергодар Запорожской области. Об этом сообщил в Telegram мэр города Дмитрий Орлов.

"В результате обстрела Энергодара, совершенного сегодня из пригорода – района яхт-клуба (СОТ (садово-огородное товарищество. – "ГОРДОН") "Волна"), в первом микрорайоне есть пострадавшие среди гражданского населения", – написал он.

Позже Орлов сообщил, что погиб житель Энергодара, который выгуливал собаку. Животное также погибло.

По данным мэра, погибший – сотрудник Запорожской АЭС, мастер Максим Марко, ранения получили два человека.

"Российские оккупанты с 15.00 до 15.30 произвели по меньшей мере шесть выстрелов по городу Энергодар", – написал Орлов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

СОТ "Волна" находится в нескольких километрах на северо-восток от Запорожской АЭС.

13 августа Орлов сообщал, что российские военные обстреляли ЗАЭС из района парковой зоны города.

Контекст:

Энергодар и Запорожская АЭС находятся под контролем российских военных с начала марта.

В июле в "Энергоатоме" отмечали, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

В начале августа оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, обвиняя в этом Украину. "Энергоатом" сообщал о российских обстрелах станции 5-го6-го11-го августа.

После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.

9 августа в "Энергоатоме" заявили, что РФ начала подключение Запорожской АЭС к российской энергосистеме.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал руководство МАГАТЭ и ООН как можно скорее направить международную миссию на захваченную АЭС.

13 августа Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины предупредило, что россияне, вероятно, готовят провокацию на Запорожской АЭС и намерены обвинить Украину.

Разведка сообщила, что к стеле "Энергодар" на въезде в город россияне подогнали самоходную артиллерийскую установку "Пион" с буквой Z на боку и подняли над ней сине-желтый украинский флаг.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, оккупация, Запорожская область, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, Энергодар, население, Дмитрий Орлов, российские военные, мэр, российские оккупанты
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