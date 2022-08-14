В результате обстрела оккупантами Энергодара погиб сотрудник Запорожской АЭС, есть раненые – мэр

"В результате обстрела Энергодара, совершенного сегодня из пригорода – района яхт-клуба (СОТ (садово-огородное товарищество. – "ГОРДОН") "Волна"), в первом микрорайоне есть пострадавшие среди гражданского населения", – написал он.

Позже Орлов сообщил, что погиб житель Энергодара, который выгуливал собаку. Животное также погибло.

По данным мэра, погибший – сотрудник Запорожской АЭС, мастер Максим Марко, ранения получили два человека.

"Российские оккупанты с 15.00 до 15.30 произвели по меньшей мере шесть выстрелов по городу Энергодар", – написал Орлов.

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СОТ "Волна" находится в нескольких километрах на северо-восток от Запорожской АЭС.

13 августа Орлов сообщал, что российские военные обстреляли ЗАЭС из района парковой зоны города.