Глава Госагентства по управлению зоной отчуждения оценил масштаб радиационного загрязнения в случае аварии на ЗАЭС

"На ЗАЭС около 18 тыс. топливных сборок, что почти в 10 раз больше, чем было в момент аварии на ЧАЭС. Из этого можно грубо прогнозировать последствия, хотя состав топлива, которое было на ЧАЭС, отличается от того, на котором cейчас работает Запорожская атомная станция", – отметил он.
По словам Крамаренко, 30 тыс. км² – это прогнозируемая площадь поражения, "но это будет одноразовая утечка, которая ляжет именно туда, куда будет движение воздушных масс".
"Это может произойти как на Европу, так и на Россию, так и на другую часть Украины. Фактически мы понимаем, что Запорожская область будет потеряна. Площадь потенциально загрязненной территории составит около 2 млн км². Это та зона загрязнения, но не зона отчуждения, на которой еще можно находиться, однако она будет иметь превышенный фон радиационного загрязнения", – добавил глава госагентства.
По его оценке, самою большую угрозу для ЗАЭС составляет возможная детонация взрывчатки, которую оккупанты, вероятно, разместили внутри энергоблоков.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
В начале августа оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, обвиняя в этом Украину. "Энергоатом" и власти Энергодара сообщали о российских обстрелах станции 5-го, 6-го, 11-го, 13-го августа.
После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.
13 августа Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины предупредило, что россияне, вероятно, готовят провокацию на Запорожской АЭС и намерены обвинить Украину. Разведка сообщила, что к стеле "Энергодар" на въезде в город россияне подогнали самоходную артиллерийскую установку "Пион" с буквой Z на боку и подняли над ней сине-желтый украинский флаг.