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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Госагентства по управлению зоной отчуждения оценил масштаб радиационного загрязнения в случае аварии на ЗАЭС

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Зона потенциального загрязнения в случае аварии на захваченной россиянами ЗАЭС может достичь 2 млн км&sup2;, говорит Крамаренко
Зона потенциального загрязнения в случае аварии на захваченной россиянами ЗАЭС может достичь 2 млн км², говорит Крамаренко
Фото: ЕРА

В случае аварии на захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции площадь радиационного поражения может составить 30 тыс. км². Об этом в эфире национального телемарафона сообщил 15 августа глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко, трансляцию вел в том числе канал "Рада".

"На ЗАЭС около 18 тыс. топливных сборок, что почти в 10 раз больше, чем было в момент аварии на ЧАЭС. Из этого можно грубо прогнозировать последствия, хотя состав топлива, которое было на ЧАЭС, отличается от того, на котором cейчас работает Запорожская атомная станция", – отметил он. 

По словам Крамаренко, 30 тыс. км² – это прогнозируемая площадь поражения, "но это будет одноразовая утечка, которая ляжет именно туда, куда будет движение воздушных масс".

"Это может произойти как на Европу, так и на Россию, так и на другую часть Украины. Фактически мы понимаем, что Запорожская область будет потеряна. Площадь потенциально загрязненной территории составит около 2 млн км². Это та зона загрязнения, но не зона отчуждения, на которой еще можно находиться, однако она будет иметь превышенный фон радиационного загрязнения", – добавил глава госагентства. 

По его оценке, самою большую угрозу для ЗАЭС составляет возможная детонация взрывчатки, которую оккупанты, вероятно, разместили внутри энергоблоков

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

В начале августа оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, обвиняя в этом Украину. "Энергоатом" и власти Энергодара сообщали о российских обстрелах станции 5-го6-го11-го13-го августа.

После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.

13 августа Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины предупредило, что россияне, вероятно, готовят провокацию на Запорожской АЭС и намерены обвинить Украину. Разведка сообщила, что к стеле "Энергодар" на въезде в город россияне подогнали самоходную артиллерийскую установку "Пион" с буквой Z на боку и подняли над ней сине-желтый украинский флаг.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Запорожская область, радиация, АЭС, Энергоатом, Запорожская АЭС, ЧАЭС, война России против Украины, зона отчуждения, Государственное агентство по управлению зоной отчуждения
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