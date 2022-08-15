Глава Госагентства по управлению зоной отчуждения оценил масштаб радиационного загрязнения в случае аварии на ЗАЭС

Зона потенциального загрязнения в случае аварии на захваченной россиянами ЗАЭС может достичь 2 млн км², говорит Крамаренко Фото: ЕРА

"На ЗАЭС около 18 тыс. топливных сборок, что почти в 10 раз больше, чем было в момент аварии на ЧАЭС. Из этого можно грубо прогнозировать последствия, хотя состав топлива, которое было на ЧАЭС, отличается от того, на котором cейчас работает Запорожская атомная станция", – отметил он.

По словам Крамаренко, 30 тыс. км² – это прогнозируемая площадь поражения, "но это будет одноразовая утечка, которая ляжет именно туда, куда будет движение воздушных масс".

"Это может произойти как на Европу, так и на Россию, так и на другую часть Украины. Фактически мы понимаем, что Запорожская область будет потеряна. Площадь потенциально загрязненной территории составит около 2 млн км². Это та зона загрязнения, но не зона отчуждения, на которой еще можно находиться, однако она будет иметь превышенный фон радиационного загрязнения", – добавил глава госагентства.

По его оценке, самою большую угрозу для ЗАЭС составляет возможная детонация взрывчатки, которую оккупанты, вероятно, разместили внутри энергоблоков.

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