Любой радиационный инцидент на ЗАЭС может ударить по ЕС, Турции, Грузии и другим странам. Все зависит только от ветра – Зеленский

Зеленский: Нужно переходить от обсуждений и призывов к новым жестким санкциям против России, против "Росатома" и всей атомной отрасли государства-террориста Фото: president.gov.ua

Жизнь украинцев и всех европейцев – под угрозой из-за российского террора, подчеркнул он.

"Россия не прекращает свои шантажистские действия на Запорожской атомной станции и вокруг нее. Провокационные обстрелы территории АЭС продолжаются. Под прикрытием станции оккупанты обстреливают города и общины рядом. Прямо на объектах станции русские военные прячут боеприпасы и технику. Де-факто станция заминирована. Все это очевидно свидетельствует о том, что Россия отвергает требования безопасности стран Евросоюза и 15 других стран – в общей сложности 42, которые призвали Россию вывести свои силы со станции. В частности, это Турция, Грузия, Британия, Корея, Япония, Австралия, Канада, США", – сказал Зеленский.

Он отметил, что если РФ позволяет себе игнорировать требования международного общества, что реакция должна быть немедленной.

"Любой радиационный инцидент на Запорожской АЭС может стать ударом и по странам Европейского союза, и по Турции, и по Грузии, и по странам из более отдаленных регионов. Все зависит только от направления и силы ветра. Если из-за действий России произойдет катастрофа, последствия могут ударить и по тем, кто пока молчит", – подчеркнул президент Украины.

Зеленский сказал, что вопрос ядерного шантажа РФ вынесен на уровень ООН и МАГАТЭ, обсуждается на уровне государств.

"Есть соответствующее заявление министров иностранных дел "Большой семерки". Они ясно понимают, что Россия ответственна за этот ядерный кризис. Но нужно переходить от обсуждений и призывов к новым жестким санкциям против России, против "Росатома" и всей атомной отрасли государства-террориста. Все российские силы должны немедленно убраться с территории станции и соседних районов без всяких условий. Мир многие десятилетия сражался за надлежащий контроль над всеми действиями с ядерными материалами и радиационную безопасность. И если сейчас миру не хватает силы и решимости, чтобы защитить одну атомную станцию, то это значит, что мир проигрывает. Проигрывает террористам. Уступает ядерному шантажу. Это может быть прецедент, который увидят и другие террористы. Еще есть шанс не допустить этого проигрыша", – добавил он.

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