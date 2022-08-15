Любой радиационный инцидент на ЗАЭС может ударить по ЕС, Турции, Грузии и другим странам. Все зависит только от ветра – Зеленский

Жизнь украинцев и всех европейцев – под угрозой из-за российского террора, подчеркнул он.
"Россия не прекращает свои шантажистские действия на Запорожской атомной станции и вокруг нее. Провокационные обстрелы территории АЭС продолжаются. Под прикрытием станции оккупанты обстреливают города и общины рядом. Прямо на объектах станции русские военные прячут боеприпасы и технику. Де-факто станция заминирована. Все это очевидно свидетельствует о том, что Россия отвергает требования безопасности стран Евросоюза и 15 других стран – в общей сложности 42, которые призвали Россию вывести свои силы со станции. В частности, это Турция, Грузия, Британия, Корея, Япония, Австралия, Канада, США", – сказал Зеленский.
Он отметил, что если РФ позволяет себе игнорировать требования международного общества, что реакция должна быть немедленной.
"Любой радиационный инцидент на Запорожской АЭС может стать ударом и по странам Европейского союза, и по Турции, и по Грузии, и по странам из более отдаленных регионов. Все зависит только от направления и силы ветра. Если из-за действий России произойдет катастрофа, последствия могут ударить и по тем, кто пока молчит", – подчеркнул президент Украины.
Зеленский сказал, что вопрос ядерного шантажа РФ вынесен на уровень ООН и МАГАТЭ, обсуждается на уровне государств.
"Есть соответствующее заявление министров иностранных дел "Большой семерки". Они ясно понимают, что Россия ответственна за этот ядерный кризис. Но нужно переходить от обсуждений и призывов к новым жестким санкциям против России, против "Росатома" и всей атомной отрасли государства-террориста. Все российские силы должны немедленно убраться с территории станции и соседних районов без всяких условий. Мир многие десятилетия сражался за надлежащий контроль над всеми действиями с ядерными материалами и радиационную безопасность. И если сейчас миру не хватает силы и решимости, чтобы защитить одну атомную станцию, то это значит, что мир проигрывает. Проигрывает террористам. Уступает ядерному шантажу. Это может быть прецедент, который увидят и другие террористы. Еще есть шанс не допустить этого проигрыша", – добавил он.
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
В начале августа оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, обвиняя в этом Украину. "Энергоатом" и власти Энергодара сообщали о российских обстрелах станции 5-го, 6-го, 11-го, 13-го августа.
После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.
По оценке главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгения Крамаренко, в случае аварии на ЗАЭС зона радиационного поражения составит около 30 тыс. км² и "фактически мы понимаем, что Запорожская область будет потеряна". Площадь потенциально загрязненной территории в случае аварии может достигнуть 2 млн км², заявил он 15 августа.