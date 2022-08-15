Яценюк: Россия превращает ЗАЭС в точку террористических атак против мира. Войска РФ должны быть выведены из Украины

Яценюк: Нужно введение санкций по всему энергетическому экспорту из РФ Фото: ksf.openukraine.org

"Единственный призыв от ООН, который бы я поддержал, – это призыв к РФ и [президенту России Владимиру] Путину вывести войска с украинской территории. Его агрессия преследует цель оккупации суверенного и независимого государства. И сейчас его действия представляют угрозу всему миру", – сказал Яценюк.

По его мнению, оккупанты используют АЭС как щит, чтобы предотвратить контрнаступление ВСУ.

"Россия решила превратить ЗАЭС в некую крепость, а с другой стороны – точку для террористических атак со стороны России против всего мира. Это очень и очень опасная ситуация… [Россия может] например, отключить ЗАЭС и таким образом поставить под угрозу всю украинскую энергосистему", – отметил экс-премьер.

Он подчеркнул, что против РФ необходимо вводить еще более жесткие санкции.

"Нужно введение санкций по всему энергетическому экспорту из РФ, ведь Путин уже зарабатывает на этом около $1 млрд в день и так финансирует свою военную машину. Необходимы вторичные санкции и жесткие переговоры с теми, кто помогает России обойти ограничения. И необходимы дальнейшие поставки оружия в Украину", – резюмировал Яценюк.

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