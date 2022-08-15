Яценюк: Россия превращает ЗАЭС в точку террористических атак против мира. Войска РФ должны быть выведены из Украины

"Единственный призыв от ООН, который бы я поддержал, – это призыв к РФ и [президенту России Владимиру] Путину вывести войска с украинской территории. Его агрессия преследует цель оккупации суверенного и независимого государства. И сейчас его действия представляют угрозу всему миру", – сказал Яценюк.
По его мнению, оккупанты используют АЭС как щит, чтобы предотвратить контрнаступление ВСУ.
"Россия решила превратить ЗАЭС в некую крепость, а с другой стороны – точку для террористических атак со стороны России против всего мира. Это очень и очень опасная ситуация… [Россия может] например, отключить ЗАЭС и таким образом поставить под угрозу всю украинскую энергосистему", – отметил экс-премьер.
Он подчеркнул, что против РФ необходимо вводить еще более жесткие санкции.
"Нужно введение санкций по всему энергетическому экспорту из РФ, ведь Путин уже зарабатывает на этом около $1 млрд в день и так финансирует свою военную машину. Необходимы вторичные санкции и жесткие переговоры с теми, кто помогает России обойти ограничения. И необходимы дальнейшие поставки оружия в Украину", – резюмировал Яценюк.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
В начале августа оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, обвиняя в этом Украину. "Энергоатом" и власти Энергодара сообщали о российских обстрелах станции 5-го, 6-го, 11-го, 13-го августа.
После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.
13 августа Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины предупредило, что россияне, вероятно, готовят провокацию на Запорожской АЭС и намерены обвинить Украину. Разведка сообщила, что к стеле "Энергодар" на въезде в город россияне подогнали самоходную артиллерийскую установку "Пион" с буквой Z на боку и подняли над ней сине-желтый украинский флаг.