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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак: Россияне думают, что заставят весь мир выполнять их условия, обстреливая ЗАЭС. Но этого не произойдет

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Ермак: Высокоточная работа ВСУ по базам, складам и логистике российских захватчиков это лучший аргумент против любого шантажа
Ермак: Высокоточная работа ВСУ по базам, складам и логистике российских захватчиков – это лучший аргумент против любого шантажа
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Никто не будет выполнять требования российских оккупантов, несмотря на их обстрелы Запорожской АЭС. Об этом 15 августа в Telegram заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Россияне думают, что заставят весь мир выполнять их условия, обстреливая ЗАЭС. Но этого не произойдет. Качественная работа ВСУ продолжится до освобождения наших территорий от представителей отсталых врагов", – подчеркнул Ермак.

По словам главы ОП, высокоточная работа ВСУ по базам, складам и логистике российских захватчиков – это лучший аргумент против любого шантажа.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

В начале августа оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, обвиняя в этом Украину. "Энергоатом" и власти Энергодара сообщали о российских обстрелах станции 5-го6-го11-го13-го августа.

После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.

13 августа Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины предупредило, что россияне, вероятно, готовят провокацию на Запорожской АЭС и намерены обвинить Украину. Разведка сообщила, что к стеле "Энергодар" на въезде в город россияне подогнали самоходную артиллерийскую установку "Пион" с буквой Z на боку и подняли над ней сине-желтый украинский флаг.

Теги: Россия, Украина, АЭС, Запорожская АЭС, ВСУ, война России против Украины, Андрей Ермак
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