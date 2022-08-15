Ермак: Россияне думают, что заставят весь мир выполнять их условия, обстреливая ЗАЭС. Но этого не произойдет

Ермак: Высокоточная работа ВСУ по базам, складам и логистике российских захватчиков – это лучший аргумент против любого шантажа Фото: Андрій Єрмак / Telegram

"Россияне думают, что заставят весь мир выполнять их условия, обстреливая ЗАЭС. Но этого не произойдет. Качественная работа ВСУ продолжится до освобождения наших территорий от представителей отсталых врагов", – подчеркнул Ермак.

По словам главы ОП, высокоточная работа ВСУ по базам, складам и логистике российских захватчиков – это лучший аргумент против любого шантажа.

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