В Эфиопию из Украины вышло первое судно с зерном, зафрахтованное ООН – глава Одесской ОВА

Об этом в видеообращении, опубликованном в Telegram, сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко.

"Сегодня вместе с министром инфраструктуры Украины посетил порт Пивденный, где из зернового терминала вышло первое судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН, и которое отправилось в Эфиопию, – сказал руководитель ОВА. – Это первый, но очень большой шаг из многих, которые нам нужно будет сделать для преодоления глобального продовольственного кризиса".

Судно Brave Commander под флагом Либерии прибыло в порт Пивденный 12 августа, на него погрузят 23 тыс. тонн зерна, отмечали в Мининфраструктуры.