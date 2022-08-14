В Эфиопию из Украины вышло первое судно с зерном, зафрахтованное ООН – глава Одесской ОВА

Об этом в видеообращении, опубликованном в Telegram, сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко.
"Сегодня вместе с министром инфраструктуры Украины посетил порт Пивденный, где из зернового терминала вышло первое судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН, и которое отправилось в Эфиопию, – сказал руководитель ОВА. – Это первый, но очень большой шаг из многих, которые нам нужно будет сделать для преодоления глобального продовольственного кризиса".
Судно Brave Commander под флагом Либерии прибыло в порт Пивденный 12 августа, на него погрузят 23 тыс. тонн зерна, отмечали в Мининфраструктуры.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
Турция предложила увеличить количество судов с продовольствием, идущих из Украины, до трех в день. 5 августа из портов Одесса и Черноморск вышел первый караван с украинским продовольствием – три балкера с кукурузой.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил 13 августа, что из украинских портов вышли уже 16 судов с зерном для семи стран на трех континентах – Европы, Азии, Африки. На их борту – около полумиллиона тонн агропродукции: кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, соя и другие товары, абсолютно необходимые мировому рынку, рассказал президент.