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В Эфиопию из Украины вышло первое судно с зерном, зафрахтованное ООН – глава Одесской ОВА

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Судно Brave Commander под флагом Либерии прибыло в порт Пивденный 12 августа
Судно Brave Commander под флагом Либерии прибыло в порт Пивденный 12 августа
Фото: Олександр Кубраков / Facebook

Первое зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН судно Brave Commander с зерном на борту 14 августа отправилось из порта Пивденный в Эфиопию.

Об этом в видеообращении, опубликованном в Telegram, сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко.

"Сегодня вместе с министром инфраструктуры Украины посетил порт Пивденный, где из зернового терминала вышло первое судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН, и которое отправилось в Эфиопию, – сказал руководитель ОВА. – Это первый, но очень большой шаг из многих, которые нам нужно будет сделать для преодоления глобального продовольственного кризиса".

Судно Brave Commander под флагом Либерии прибыло в порт Пивденный 12 августа, на него погрузят 23 тыс. тонн зерна, отмечали в Мининфраструктуры.

Контекст:

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Турция предложила увеличить количество судов с продовольствием, идущих из Украины, до трех в день. 5 августа из портов Одесса и Черноморск вышел первый караван с украинским продовольствием – три балкера с кукурузой.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил 13 августа, что из украинских портов вышли уже 16 судов с зерном для семи стран на трех континентах – Европы, Азии, Африки. На их борту – около полумиллиона тонн агропродукции: кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, соя и другие товары, абсолютно необходимые мировому рынку, рассказал президент.

Теги: Украина, ООН, экспорт, Одесская область, Эфиопия, Одесская ОГА, судно, порт, судоходство, Максим Марченко, зерно
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