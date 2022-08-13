Зеленский: Из портов Украины вышли уже 16 судов с зерном для семи стран на трех континентах – Европы, Азии и Африки

На судно Brave Commander погрузят 23 тыс. тонн зерна для перевозки в Эфиопию, отметили в Мининфраструктуры Украины Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Об этом 13 августа в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"С начала ее реализации из украинских портов вышли уже 16 судов с зерном для семи стран на трех континентах. Это Европа, Азия, Африка. На борту около полумиллиона тонн агропродукции: кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, соя и другие товары, абсолютно необходимые мировому рынку", – рассказал президент.

По словам Зеленского, разблокирование экспорта продовольствия из морских портов Украины "дало определенную надежду на покой странам – потребителям нашей агропродукции".

"И в перспективе может помочь полностью снять продовольственный кризис с глобальной повестки дня. Конечно, если партнеры обеспечат выполнение части по безопасности инициативы и не допустят российских провокаций и террора на море или против наших портов", – отметил президент Украины.

Зеленский добавил, что в порту Пивденный готовится к отправке судно, прибившее под загрузку зерна в рамках Всемирной продовольственной программы ООН, в частности для Эфиопии, где особенно жесткая ситуация с голодом.

"Для Украины это имеет заметную пользу. За неполные две недели из трех наших портов – Одессы, Черноморска и Пивденного – удалось экспортировать такой объем, равный всему аграрному экспорту автотранспортом за июль и более чем двум третям экспорта по железной дороге за прошлый месяц, – посчитал глава государства. – Хочу еще раз подчеркнуть: это рабочие места для наших людей, это средства, необходимые для нашей посевной в следующем году, и это доходы нашего государственного бюджета".