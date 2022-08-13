Зеленский: Из портов Украины вышли уже 16 судов с зерном для семи стран на трех континентах – Европы, Азии и Африки

Об этом 13 августа в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"С начала ее реализации из украинских портов вышли уже 16 судов с зерном для семи стран на трех континентах. Это Европа, Азия, Африка. На борту около полумиллиона тонн агропродукции: кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, соя и другие товары, абсолютно необходимые мировому рынку", – рассказал президент.
По словам Зеленского, разблокирование экспорта продовольствия из морских портов Украины "дало определенную надежду на покой странам – потребителям нашей агропродукции".
"И в перспективе может помочь полностью снять продовольственный кризис с глобальной повестки дня. Конечно, если партнеры обеспечат выполнение части по безопасности инициативы и не допустят российских провокаций и террора на море или против наших портов", – отметил президент Украины.
Зеленский добавил, что в порту Пивденный готовится к отправке судно, прибившее под загрузку зерна в рамках Всемирной продовольственной программы ООН, в частности для Эфиопии, где особенно жесткая ситуация с голодом.
"Для Украины это имеет заметную пользу. За неполные две недели из трех наших портов – Одессы, Черноморска и Пивденного – удалось экспортировать такой объем, равный всему аграрному экспорту автотранспортом за июль и более чем двум третям экспорта по железной дороге за прошлый месяц, – посчитал глава государства. – Хочу еще раз подчеркнуть: это рабочие места для наших людей, это средства, необходимые для нашей посевной в следующем году, и это доходы нашего государственного бюджета".
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
Турция предложила увеличить количество судов с продовольствием, идущих из Украины, до трех в день. 5 августа из портов Одесса и Черноморск вышел первый караван с украинским продовольствием – три балкера с кукурузой.