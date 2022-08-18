Зеленский встретился с Гутерришем и начал переговоры с Эрдоганом

Гутерриш и Зеленский встретились во Львове Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

"Договорились о продолжении координации в реализации зерновой инициативы. Обсудили возможные направления ее развития, вопросы незаконной и принудительной депортации украинцев, освобождение из плена наших военнослужащих и медиков", – написал он по итогам разговора.

Отдельное внимание во время беседы уделили ситуации на Запорожской АЭС и ядерному шантажу России, отметил Зеленский.

"Этот сознательный террор со стороны агрессора может иметь глобальные катастрофические последствия. Поэтому ООН обязана обеспечить сохранность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от русских войск", – добавил он.

Сейчас, как отмечает "BBC News Україна", идет встреча Зеленского и президента Турции Реджепа Эрдогана во дворце Потоцких. Центр Львова перекрыли, результатов переговоров ожидают около сотни представителей СМИ, сообщает вещатель. По информациии "Анадолу" переговоры двух президентов начались в 14.40.