"Спасибо, что защищаете украинскую землю". Зеленский во Львове навестил раненых бойцов. Фото

Зеленский 18 августа приехал во Львов с рабочей поездкой и побывал в одной из больниц, где лечатся раненые бойцы ВСУ Фото: president.gov.ua

Президент принял участие в церемонии памяти украинских воинов, погибших в войне против российских захватчиков. Церемония прошла на Марсовом поле Лычаковского кладбища. В центральной части кладбища с апреля 2022 года хоронят погибших в российско-украинской войне, говорится в сообщении пресс-службы ОП.

Также глава государства посетил военнослужащих, раненых во время боевых действий, проходящих лечение в одном из медицинских учреждений города.

"Владимир Зеленский поинтересовался их самочувствием, поблагодарил за службу и самоотверженную защиту Родины и вручил государственные награды", – сказано в сообщении.

Главе государства рассказали, что с начала полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины в медучреждении была оказана помощь более чем 9 тыс. военнослужащих (более 3,4 тыс. раненых, около 2,1 тыс. травмированных и почти 3,6 тыс. больных).

В Telegram украинский лидер опубликовал фотографии из госпиталя и написал: "Больница, где оказывают медицинскую помощь военным. И наши герои. Те, кто каждый день доказывает: Россия не победит в этой войне. Спасибо, что защищаете украинскую землю!"

Также во Львове глава государства заслушал доклад местного руководства по организации эвакуации граждан из зон боевых действий.